أعلنت شركة كايي موتورز إيجيبت، الوكيل المحلي لعلامة كايي بمصر عن تحديث أسعار طرازها X3 Pro في السوق المصري خلال شهر أبريل الجاري.

وأوضحت الشركة في بيانها، أن الطرح الاول للسيارة بلغ 945 ألف جنيه للفئة Top Line، و995 ألف جنيه للفئة Flagship، قبل أن تتمكن من تقديم دعم سعري للعملاء خفض الأسعار إلى نحو 810 آلاف جنيه و860 ألف جنيه.

إلا أن الشركة أشارت إلى أن استمرار الضغوط العالمية دفعها إلى تقليص قيمة الدعم بنحو 35 ألف جنيه لكل فئة، ما انعكس على الأسعار النهائية للمستهلكين.

وجاءت الأسعار الجديدة اعتبارًا من اليوم 2 أبريل كالتالي:

X3 Pro فئة (Top Line) بسعر 910 آلاف جنيه

X3 Pro فئة (Flagship) بسعر 960 ألف جنيه

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات Kaiyi X3 Pro الجديدة في مصر:

المحرك والأداء

تعتمد السيارة على محرك بنزين تربو بسعة 1.5 لتر، يولد قوة 156 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 230 نيوتن متر، ويتصل بناقل حركة CVT مزود بنظام نقل محاكي لتسع سرعات، كما تقدم فئتها الأولي بمحرك تنفس طبيعي بنفس السعة يولد 118 حصان.

المساحات والأبعاد

يبلغ طول السيارة 4400 ملم، بينما يصل عرضها إلى 1831 ملم، وارتفاعها 1653 ملم، مع قاعدة عجلات بطول 2632 ملم، وخلوص أرضي يبلغ 158 ملم.

وسائل الأمان

تتضمن السيارة أربع وسائد هوائية، ونظام الثبات الإلكتروني، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، ونظام التحكم في الجر، والفرامل المانعة للانغلاق ABS مع التوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل، إلى جانب مساعد الصعود على المنحدرات، وكاميرات بزاوية 360 درجة، وحساسات خلفية.