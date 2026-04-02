تقدم شركة المصرية العالمية للسيارات، الوكيل الحصري لعلامة رينو التجارية في مصر، سيارتها رينو كارديان كأرخص كروس أوفر جديدة بالسوق المصري رغم ارتفاع أسعارها 50 ألف جنيه منذ أيام.



تقدم رينو كارديان 2026 الجديدة بمصر بثلاث فئات وجاءت كالتالي: الفئة Evolution بسعر 850,000 جنيه، بينما سجلت فئة Techno نحو 900,000 جنيه، ووصلت الفئة الأعلى تجهيزًا Iconic إلى 950,000 جنيه.



ونستعرض من خلال التقرير التالي أبرو مواصفاتها:



محرك رينو كارديان



تعتمد كارديان على محرك صغير ثلاثي الأسطوانات بسعة 1.0 لتر تيربو يولد 100 حصان و142 نيوتن متر، مع ناقل حركة أوتوماتيك. وتأتي بأبعاد مدمجة بطول 4.120 متر وقاعدة عجلات 2.604 متر وخلوص أرضي مرتفع 209 مم، فيما تبلغ سعة صندوق الأمتعة 410 لترات وخزان الوقود 50 لترًا.



تجهيزات الأمان في رينو كارديان



وتشمل تجهيزات الأمان الأساسية وسائد هواء أمامية، فرامل مانعة للانغلاق وتوزيع إلكتروني للفرامل، برنامج الثبات الإلكتروني، مساعد فرامل للطوارئ ونظام المساعدة عند صعود المرتفعات، إضافة إلى حساسات ركن خلفية ومثبت سرعة ونظام مراقبة ضغط الإطارات. كما تضيف الفئات الأعلى وسائد جانبية، كاميرا خلفية، رصد البقعة العمياء ورؤية محيطية 360 درجة.



تجهيزات رينو كارديان



وتقدم السيارة باختيارات طلاء متعددة ومصابيح LED نهارية ومرايا كهربائية وجنوط 16 بوصة، مع تجهيزات إضافية للفئات الأعلى تشمل مصابيح ضباب LED وحساس مطر وجنوط ثنائية اللون. وفي الداخل تضم شاشة 8 بوصات تدعم آبل كار بلاي وأندرويد أوتو، عجلة قيادة متعددة الوظائف، تكييف يدوي أو أوتوماتيك حسب الفئة، مع إضافات أكثر رفاهية في الفئة الأعلى تشمل شاشة عدادات رقمية 7 بوصات وإضاءة داخلية متغيرة وأنماط قيادة وفرش داخلي فخم.

