أرخص سيارة سيدان زيرو 2026 في مصر.. تعرف عليها

كتب - محمد جمال:

تقدم شركة نيسان إيجيبت، الوكيل الحصري للعلامة اليابانية في مصر، سيارتها نيسان صني 2026 السيدان العائلية المجمعة محليًا والتي تمثل أرخص طرازاتها في مصر بـ 4 فئات تبدأ من 645 ألف جنيه خلال يوليو الجاري.

تقدم نيسان صني 2026 في السوق المصري كأرخص سيارة سيدان زيرو، وتبدأ أسعارها من 645 ألف جنيه لأول فئة مانيوال بيز، و أول فئة أوتوماتيك بيز بسعر 735 ألف جنيه، وثاني فئة أوتوماتيك بلس بسعر 780 ألف جنيه، و ثالث فئة أوتوماتيك سوبر صالون بسعر 810 ألف جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات نيسان صني الجديدة:

تأتي نيسان صني 2026 بطول يبلغ 4.425 مم، وعرضها 1.695 مم، وقاعدة عجلات بطول 2.600 مم، وتصل مساحة التخزين الخلفية إلى 490 لترًا، مع عجلات رياضية بقياس 15 بوصة.

تعتمد السيارة على محرك 4 سلندر بسعة 1500 سي سي، يولد قوة 108 حصان، ويأتي مرتبطًا بناقل حركة أوتوماتيكي من 4 سرعات أو يدوي من 5 سرعات.

تتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم/س في 15.5 ثانية، وتستهلك في المتوسط 6.9 لتر من الوقود لكل 100 كم، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 178 كم/س.

تتمتع نيسان صني بمجموعة من أنظمة الأمان التي تشمل، وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، توزيع إلكتروني للفرامل EBD.، حساسات ركن خلفية مدعمة بكاميرا.

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