سيارات أوبل موديلات 2026 تصل مصر رسميًا

كتب - محمد جمال:

أعلنت شركة المنصور للسيارات، الوكيل الحصري لعلامة أوبل الألمانية في مصر، عن طرح موديلات 2026 لجميع طرازاتها المتوفرة بالسوق المحلي خلال شهر يوليو الجاري.

تقدم علامة أوبل في مصر 3 طرازات جديدة موديلات 2026 خلال الشهر الجاري، وتتنوع هذه الطرازات بين هاتشباك وكروس أوفر وتبدأ من مليون و 280 ألف جنيه.

وشهدت قائمة موديلات 2026 للعلامة أوبل استقرار كلًا من أوبل موكا وكورسا، بينما ارتفعت أسعار جراند لاند 25 ألف جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي سيارات أوبل 2026 في مصر:

أوبل جراند لاند

تقدم أوبل جراند لاند الرياضية متعددة الاستخدامات موديل 2026 في السوق المصري بزيادة 2025 ألف جنيه، وأصبحت تبدأ أسعارها من 1,974,990 جنيه للفئة القياسية، و2,074,990 جنيه للفئة الثانية، والفئة الثالثة بـ2,224,990 جنيه.

تعتمد جراند لاند على سواعد محرك تربو 4 سلندر سعة 1600 سي سي بقوة 163 حصان، عزم أقصى 240 نيوتن متر، يرتبط محركها بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 نقلات، تبلغ سرعة السيارة القصوى 201 كم /س، وتنطلق من الثبات لـ 100 كم/س خلال 8.6 ثانية، ويبلغ متوسط استهلاك البنزين 6 لترات لكل 100 كم.

تأتي أوبل جراند لاند بمنظومة أمان كبيرة أبرزها 6 سائد هوائية، مع نظام مساعدة السائق على الانتباه، ونظام مكابح الطوارئ، بالإضافة إلى كاميرا خلفية تسهل عملية الركن.

كما تحتوي السيارة على نظام التعرف على الإشارات المرورية، ونظام مكابح مانعة للانغلاق، ونظام توزيع المكابح على العجلات، ما يعزز مستوى الأمان في جميع الفئات.

وفي فئة توب لاين + تم إضافة نظام كاميرا 360 درجة الذي يوفر رؤية محيطية شاملة، مما يسهل المناورة في الأماكن الضيقة. بينما تميزت أيضا بأنظمة أمان إضافية مثل تنبيه الخروج من المسار، وتنبيه النقاط العمياء.

أوبل كورسا

تقدم أوبل كورسا موديل 2026 الجديدة في مصر بفئة واحدة من التجهيزات بسعر رسمي 1,280,000 جنيه.

تقدم سيارة أوبل الهاتشباك كورسا، بمحرك تربو سعة 1200 سي سي بقوة 130 حصان، عزم أقصى 230 نيوتن. متر، يتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيك من 6 نقلات.

تقدم كورسا بباقة من وسائل الأمان تشمل 6 وسائد وستائر هوائية، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، نظام التوزيع الإلكتروني للفرامل EBD، برنامج التوازن الإلكتروني ESP، خاصية التوازن على الطرق الصاعدة HAC، تحذير الخروج من المسار، نظام تخفيف حدة التصادم الأمامي، معزز بكاميرا خلفية بانوراميه، خاصية تنبيه ضغط الهواء بالإطارات، نظام التعرف على إشارات المرور، نظام التعرف على السرعة المحددة، نظام الفرامل الذكي، حساس اضاءة، حساس مطر.

أوبل موكا

تتوفر أوبل موكا موديل 2026 الجديدة في مصر بفئة واحدة من التجهيزات سعرها الرسمي مليون و490 ألف جنيه.

تعتمد موكا على محرك تربو سعة 1.2 لتر مكون من 3 أسطوانات بقوة 130 حصانًا عند 5500 دورة في الدقيقة، وعزم دوران يصل إلى 230 نيوتن متر عند 1750 دورة في الدقيقة مع ناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات ويبلغ معدل استهلاك الوقود 5.9 لتر لكل 100 كيلومتر.

تأتي موكا بعدد كبير من أنظمة الأمان المتطورة وفي مقدمتها 8 وسائد هوائية، ونظام مانع انغلاق الفرامل ABS، ونظام توزيع جهد الفرامل الإلكتروني EBD، ونظام الثبات الإلكتروني ESP، ونظام التنبيه عند الخروج عن المسار، كما تمتلك السيارة نظام عرض السرعات المرورية، ونظام التعرف على الإشارات المرورية، ونظام تثبيت السرعة التكيفي الذي يساعد في الحفاظ على السرعة المثلى، ونظام مساعدة السائق على الانتباه أثناء القيادة، ونظام تنبيه التصادم الأمامي، وكاميرا خلفية بزاوية 180 درجة، وحساسات ركن أمامية وخلفية.

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