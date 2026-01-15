إعلان

بعد تراجع أسعار "الزيرو".. كم يبلغ سعر بيجو 504 في سوق المستعمل؟

كتب : مصراوي

03:58 م 15/01/2026
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    بيجو 504
  • عرض 9 صورة
    بيجو 504
  • عرض 9 صورة
    بيجو 504
  • عرض 9 صورة
    بيجو 504
  • عرض 9 صورة
    بيجو 504
  • عرض 9 صورة
    بيجو 504
  • عرض 9 صورة
    بيجو 504
  • عرض 9 صورة
    بيجو 504

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تراجعت خلال الأشهر القليلة الماضية أسعار العشرات من السيارات الـ"زيرو" الجديدة، وتراوحت معدلات انخفاض الأسعار بحسب أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات ما بين 10 و25%.

ويأتي انخفاض أسعار السيارات الجديدة بعد أكثر نحو ثلاثة أعوام من موجة زيادات خانقة وغير مسبوقة، والتي أثرت بقوة على أسعار السيارات المستعملة وتسببت في زيادات تجاوزت 300% ببعض الطرازات.

وتعد بيجو 504 واحدة من السيارات الشعبية في السوق المصري، التي ارتفعت أسعارها خلال الأعوام الثلاث الأخيرة، متأثرة بزيادة أسعار السيارات الجديدة واتجاه عدد كبير من المشترين إلى سوق المستعمل.

وخلال الأشهر الأخيرة، تراجعت أسعار بيجو 504 حيث بلغ متوسط سعرها على مواقع البيع الإلكترونية نحو 45 ألف جنيه لموديلات منتصف السبعينات، ويصل إلى نحو 100 ألف جنيه للموديلات الأحدث حتى عام 1983، مع اختلاف الأسعار حسب الحالة الفنية والتجهيزات.

كانت بيجو 504 تصنف لدى الكثيرين باعتبارها سيارة فارهة، وكان يعتمد عليها بعض رجال الأعمال ورجال الدولة، لتصبح واحدة من انجح السيارات الفرنسية بمصر.

تتميز بيجو 504 بالاعتمادية والجودة في الصناعة، وكانت تستخدم في مصر في مختلف الأغراض، بدءًا من الاستخدام اليومي إلى استخدامها في الرحلات الطويلة ونقل البضائع.

ومع مرور السنوات، أصبحت بيجو 504 تتمتع بشعبية كبيرة بين محبي السيارات الكلاسيكية وحتى للباحثين عن سيارة سيدان مستعملة بسعر اقتصادي

بيجو 504 تتوفر بمحركات بنزين وديزل، مع تشكيلة متنوعة من القوى الحصانية والأداء.

تتميز السيارة بتصميمها الكلاسيكي، وكانت متوفرة بنسخ مختلفة مثل سيدان وواجن وكوبيه.

ويرى محبي بيجو 504 أنها تصلح لأداء المهام الشاقة فالبعض يستخدمها في النقل وآخرين يستخدمونها داخل القرى كسيارة أجرة لما توفره مقصورتها من مساحة واسعة للركاب.

اقرأ أيضًا:

سيارة تتعطل كلما اشترى صاحبها آيس كريم.. وجنرال موتورز تكشف السبب

عقل سيارات شاومي يثير المخاوف في 2025: حرق 4 صينيين وغرق في نهر

حقيقة طرح تويوتا سيارة جديدة في مصر بسعر 555 ألف جنيه.. فيديو وصور

الذكاء الاصطناعي يتحدث عن مزايا وعيوب "بجاج كيوت".. وهل تصلح للعائلات؟

يخدم بالقاهرة و6 مدن أخرى.. تعرف على تكلفة ركوب "التاكسي الطائر" في مصر

صدق أو لا تصدق| هيونداي أكسنت RB مستعملة بسعر أعلى من الزيرو 2026

أسعار السيارات بيجو 504 سيارات مستعملة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إبراهيم عيسى: الإخوان والسلفيون عزلوا المسلمين في أوروبا - فيديو
أخبار مصر

إبراهيم عيسى: الإخوان والسلفيون عزلوا المسلمين في أوروبا - فيديو
إحالة أوراق المتهم الأول بقتل سائق أوبر حلوان وإلقاء جثمانه في منطقة جبلية
حوادث وقضايا

إحالة أوراق المتهم الأول بقتل سائق أوبر حلوان وإلقاء جثمانه في منطقة جبلية
رئيس شركة الأهلي يكشف كواليس لقائه مع الخطيب في باريس
رياضة محلية

رئيس شركة الأهلي يكشف كواليس لقائه مع الخطيب في باريس
مصدر يكشف تفاصيل انتقال لاعب الأهلي للمصري البورسعيدي
رياضة محلية

مصدر يكشف تفاصيل انتقال لاعب الأهلي للمصري البورسعيدي
بعد مسلسل "كارثة طبيعية".. قرار من الصحة بشأن صرف الألبان للتوائم المتعددة
أخبار مصر

بعد مسلسل "كارثة طبيعية".. قرار من الصحة بشأن صرف الألبان للتوائم المتعددة

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

بعد صراع ترامب والفيدرالي… هل يفقد الدولار مكانته كملاذ آمن في 2026؟
المنافسة تشتعل.. أبرز 5 سيارات سيدان زيرو أقل من 900 ألف جنيه
شديد البرودة والقاهرة 12 درجة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة
جرس إنذار لمصر والسعودية.. عمرو موسى يحذر من خطورة التطورات الإقليمية المتسارعة
الذهب يسجل قمة تاريخية جديدة بمنتصف التعاملات