بعد تراجع أسعار "الزيرو".. كم يبلغ سعر بيجو 504 في سوق المستعمل؟

تراجعت خلال الأشهر القليلة الماضية أسعار العشرات من السيارات الـ"زيرو" الجديدة، وتراوحت معدلات انخفاض الأسعار بحسب أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات ما بين 10 و25%.

ويأتي انخفاض أسعار السيارات الجديدة بعد أكثر نحو ثلاثة أعوام من موجة زيادات خانقة وغير مسبوقة، والتي أثرت بقوة على أسعار السيارات المستعملة وتسببت في زيادات تجاوزت 300% ببعض الطرازات.

وتعد بيجو 504 واحدة من السيارات الشعبية في السوق المصري، التي ارتفعت أسعارها خلال الأعوام الثلاث الأخيرة، متأثرة بزيادة أسعار السيارات الجديدة واتجاه عدد كبير من المشترين إلى سوق المستعمل.

وخلال الأشهر الأخيرة، تراجعت أسعار بيجو 504 حيث بلغ متوسط سعرها على مواقع البيع الإلكترونية نحو 45 ألف جنيه لموديلات منتصف السبعينات، ويصل إلى نحو 100 ألف جنيه للموديلات الأحدث حتى عام 1983، مع اختلاف الأسعار حسب الحالة الفنية والتجهيزات.

كانت بيجو 504 تصنف لدى الكثيرين باعتبارها سيارة فارهة، وكان يعتمد عليها بعض رجال الأعمال ورجال الدولة، لتصبح واحدة من انجح السيارات الفرنسية بمصر.

تتميز بيجو 504 بالاعتمادية والجودة في الصناعة، وكانت تستخدم في مصر في مختلف الأغراض، بدءًا من الاستخدام اليومي إلى استخدامها في الرحلات الطويلة ونقل البضائع.

ومع مرور السنوات، أصبحت بيجو 504 تتمتع بشعبية كبيرة بين محبي السيارات الكلاسيكية وحتى للباحثين عن سيارة سيدان مستعملة بسعر اقتصادي

بيجو 504 تتوفر بمحركات بنزين وديزل، مع تشكيلة متنوعة من القوى الحصانية والأداء.

تتميز السيارة بتصميمها الكلاسيكي، وكانت متوفرة بنسخ مختلفة مثل سيدان وواجن وكوبيه.

ويرى محبي بيجو 504 أنها تصلح لأداء المهام الشاقة فالبعض يستخدمها في النقل وآخرين يستخدمونها داخل القرى كسيارة أجرة لما توفره مقصورتها من مساحة واسعة للركاب.

