كتب - محمد جمال:

تستعد جي بي أوتو GB Auto، الوكيل الحصري لعلامة شيري الصينية في السوق المصري، طرح سيارتها شيري أريزو 8 الجديدة لأول مرة بالسوق المحلي خلال الأيام القليلة القادمة.

يأتي ذلك بعد أن نشرت الصفحة الرسمية لعلامة شيري Chery في مصر، فيديو تشويقي لسيارتها القادمة، والذي يستعرض ملامح أريزو 8 الجديدة.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات شيري أريزو 8 التفصيلية قبل طرحها في مصر:

تأتي شيري أريزو 8 تتوفر عالميًا بخيارين من المحركات، محرك سعة 1.6 لتر تربو بقوة 197 حصانًا مع عزم دوران يصل إلى 290 نيوتن-متر، وناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض من 7 سرعات.

ومحرك سعة 2.0 لتر تربو بقوة 250 حصانًا وعزم دوران يبلغ 390 نيوتن-متر، وناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض من 7 سرعات.

تأتي شيري أريزو 8 الجديدة بطول 4,780 مم، وعرض 1,843 مم، وارتفاع 1,469 مم، وطول قاعدة العجلات 2,790 مم.

تقدم أريزو 8 بمنظومة أمان متكاملة أبرزها 10 وسائد هوائية موزعة على مختلف جوانب السيارة، تشمل وسائد جانبية للسائق والراكب الأمامي، وستائر هوائية جانبية أمامية وخلفية، ووسائد هوائية للركبة، ووسائد خلفية على الجانبين الأيسر والأيمن، ونظام مدمج للحماية من السرقة، وكاميرا رؤية محيطية 360 درجة، بالإضافة إلى شاشة عرض الرجوع للخلف، وأنظمة دعم الفرامل المتقدمة، مثل نظام الفرامل المانع للانغلاق ABS، ونظام مساعدة الفرامل BAS، ونظام دعم الفرملة في حالات الطوارئ EBA، ونظام تجاوز الفرامل BOS.

تأتي مقصورة شيري أريزو 8 بعدد كبير من التجهيزات أبرزها شاشتي عرض مزدوجتين قياس 12.3 بوصة تدمج بين المعلومات والترفيه، مع إمكانية تعديل مقعد السائق كهربائيًا في 6 اتجاهات، كما تضم فتحة سقف بانورامية.

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