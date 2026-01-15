قبل الشراء.. تعرف على أرخص سيارة كهربائية متناهية الصغر بمصر في 2026

احتفالا بعيد ميلادها الـ85| جيب تطلق موديلين خاصين من رانجلر وجلاديتور

بعد تراجع أسعار "الزيرو".. كم يبلغ سعر بيجو 504 في سوق المستعمل؟

100 ألف جنيه تراجعًا بأسعار بايك X55 موديل 2026 في مصر.. التفاصيل

قبل انطلاقها رسميًا| وكيل BYD بمصر يكشف عن تكنولوجيا سياراتها الكهربائية

تعد ستروين إيمي Ami الكهربائية المقدمة في مصر من قصراوي جروب بالتعاون مع مجموعة ستلانتس العالمية، أرخص سيارة متناهية الصغر بالسوق المحلي خلال عام 2026 الجاري.

نستعرض من خلال التقرير التالي أبرز مواصفاتها وأسعارها الرسمية:

تتوفر السيارة بمقعدين، وتعمل بمحرك كهربائي بقوة 6 كيلوواط -ما يعادل 8 حصان- مع عزم دوران يبلغ 40 نيوتن.متر، وتبلغ سرعتها القصوى 45 كم/س.

فيما يصل مداها إلى نحو 75 كم للشحنة الكاملة، بفضل بطاريتها من نوع ليثيوم-أيون بسعة 5.4 كيلوواط/ساعة، التي تشحن بالكامل خلال نحو 4 ساعات. وتزن السيارة 470 كجم (بما في ذلك البطارية)، وتأتي بإطارات قياس 155/65 R14.

وتتميز ستروين إيمي باجي بمصابيح أمامية وخلفية بتقنية LED، ما يعزز من مستوى الأمان والرؤية أثناء القيادة، في حين يعكس تصميمها الجريء والمميز شخصية شبابية مفعمة بالحيوية وروح المغامرة.

تقدم السيارة ستروين إيمي بفئة واحدة من التجهيزات بسعر رسمي 585,000 جنيه.

اقرأ أيضًا:

سيارة تتعطل كلما اشترى صاحبها آيس كريم.. وجنرال موتورز تكشف السبب

عقل سيارات شاومي يثير المخاوف في 2025: حرق 4 صينيين وغرق في نهر

حقيقة طرح تويوتا سيارة جديدة في مصر بسعر 555 ألف جنيه.. فيديو وصور

الذكاء الاصطناعي يتحدث عن مزايا وعيوب "بجاج كيوت".. وهل تصلح للعائلات؟

يخدم بالقاهرة و6 مدن أخرى.. تعرف على تكلفة ركوب "التاكسي الطائر" في مصر

صدق أو لا تصدق| هيونداي أكسنت RB مستعملة بسعر أعلى من الزيرو 2026