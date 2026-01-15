إعلان

قبل الشراء.. تعرف على أرخص سيارة كهربائية متناهية الصغر بمصر في 2026

كتب - محمد جمال:

03:02 م 15/01/2026 تعديل في 03:02 م
تعد ستروين إيمي Ami الكهربائية المقدمة في مصر من قصراوي جروب بالتعاون مع مجموعة ستلانتس العالمية، أرخص سيارة متناهية الصغر بالسوق المحلي خلال عام 2026 الجاري.

نستعرض من خلال التقرير التالي أبرز مواصفاتها وأسعارها الرسمية:

تتوفر السيارة بمقعدين، وتعمل بمحرك كهربائي بقوة 6 كيلوواط -ما يعادل 8 حصان- مع عزم دوران يبلغ 40 نيوتن.متر، وتبلغ سرعتها القصوى 45 كم/س.

فيما يصل مداها إلى نحو 75 كم للشحنة الكاملة، بفضل بطاريتها من نوع ليثيوم-أيون بسعة 5.4 كيلوواط/ساعة، التي تشحن بالكامل خلال نحو 4 ساعات. وتزن السيارة 470 كجم (بما في ذلك البطارية)، وتأتي بإطارات قياس 155/65 R14.

وتتميز ستروين إيمي باجي بمصابيح أمامية وخلفية بتقنية LED، ما يعزز من مستوى الأمان والرؤية أثناء القيادة، في حين يعكس تصميمها الجريء والمميز شخصية شبابية مفعمة بالحيوية وروح المغامرة.

تقدم السيارة ستروين إيمي بفئة واحدة من التجهيزات بسعر رسمي 585,000 جنيه.

