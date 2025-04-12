في أبريل.. أسعار ومواصفات بي واي دي F3 المجمعة محليًا بمصر

كتب - محمد جمال:

أصبحت السيارات المجمعة محليًا الأكثر انتشارا وتواجدا بالسوق المحلي خلال الآونة الأخيرة، فضلا عن اتجاه الدولة نحو توطين صناعة السيارات وتعميق المكون المحلي خلال الفترة الأخيرة.

وتعد بي واي دي F3 موديل 2025 السيدان العائلية، واحدة من السيارات المجمعة محليا التي حققت نجاحات كبيرة خلال السنوات الماضية بالسوق المصري.

تقدم F3 بفئتين من التجهيزات، الفئة الأولى مزودة بناقل حركة يدوي ويبلغ سعرها 650.000 جنيه، والفئة الثانية أوتوماتيك سعرها 730.000 جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات بي واي دي f3 التفصيلية بالسوق المصري:

تقدم بي واي دي F3 المجمعة بمصانع الشركة في مصر بمحرك 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، بقوة 108 حصان عند 5800 دورة في الدقيقة، وعزم 145 نيوتن.متر عند 4800 دورة في الدقيقة.

يتصل محرك السيارة الجديدة بناقل حركة يدوي بالفئة الأولى وأوتوماتيك CVT من 6 سرعات بالفئة الأعلى تجهيزًا، وتصل سرعة السيارة القصوى إلى 180 كم/ساعة.

يبلغ طول بي واي دي F3 الإجمالي 4.533 مم، وعرضها الكلي 1.705 مم، وارتفاعها 1.490 مم، وقاعدة عجلاتها 2600 مم، وخلوصها الأرضي 170 مم.

تأتي بي واي دي F3 بمصابيح أمامية هالوجين، ومصابيح ضباب أمامية، ومصابيح خلفية LED، وجنوط رياضية مقاس 15 بوصة، ومرايات جانبية كهربائية بإشارات.

تضم وسائل أمان سيارة بي واي دي F3 العائلية، وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، وفرامل ABS مانعة للانغلاق، ونظام توزيع قوة الفرامل إلكترونيًا EBD.

مقصورة بي واي دي F3 مزودة بمكيف هواء، وزجاج خلفي مظلل، ومقاعد جلد، وعجلة قيادة متعددة المهام، ونظام ترفيهي يدعم الراديو وUSB وAUX.

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