تبدأ وزارة النقل تطبيق جدول زمني جديد لتشغيل القطار الكهربائي الخفيف (LRT) اعتبارًا من اليوم الأحد، وذلك على جميع رحلات يومي السبت والأحد وحتى إشعار آخر، في إطار خطة الوزارة لتحسين مستوى الخدمة وتلبية احتياجات الركاب خلال عطلات نهاية الأسبوع.

مواعيد التشغيل بين عدلي منصور والفنون والثقافة

أوضحت "الوزارة" في بيان رسمي لها، أن زمن التقاطر بين محطتي "عدلي منصور" و"الفنون والثقافة" يصل إلى 10 دقائق خلال فترات الذروة، والتي تمتد من الساعة 7:00 حتى 10:30 صباحًا من محطة عدلي منصور، ومن الساعة 2:30 حتى 5:30 مساءً من محطة الفنون والثقافة.

وأضافت "النقل" أن زمن التقاطر خارج أوقات الذروة يبلغ 20 دقيقة، بينما يرتفع إلى 30 دقيقة بعد الساعة 9:00 مساءً، مع تحديد آخر رحلة من كلا الاتجاهين في تمام الساعة 10:15 مساءً، على أن تكون آخر رحلة متجهة إلى محطة "بدر" في الساعة 10:45 مساءً.

تفاصيل مواعيد التشغيل الجديدة بين بدر ومدينة المعرفة

أشارت وزارة النقل، فيما يتعلق بالمسار بين "بدر" و"مدينة المعرفة"، إلى أن زمن التقاطر يبلغ 30 دقيقة خلال أوقات الذروة، و40 دقيقة خارجها.

وأكدت "الوزارة" أن هذه التعديلات تأتي ضمن جهودها لتنظيم حركة التشغيل ورفع كفاءة الخدمة، داعية الركاب إلى الالتزام بالمواعيد الجديدة ومتابعة التحديثات الصادرة بشكل دوري.

النقل تناشد المواطنين مشاركتها في التوعية بمخاطر إلقاء القمامة على شريط السكة الحديد



النقل تناشد المواطنين دعم التوعية بمخاطر السلوكيات السلبية على الطرق



