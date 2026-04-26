تطرح محافظة الوادي الجديد صباح اليوم الأحد، سلعًا وخضروات وأسماكًا بأسعار مخفضة عبر منافذ مركز الداخلة بمدينة موط.

أسعار مخفضة للسلع الأساسية

قال المهندس جهاد المتولي، رئيس مركز الداخلة، في تصريح خاص لمصراوي، إن المركز يطرح الطماطم بسعر 25 جنيهًا للكيلو، والبطاطس بـ5 جنيهات، إلى جانب خضروات وفواكه بأسعار أقل من مثيلاتها في السوق الخارجي بنسبة تتراوح بين 20 و25%، عبر منافذ البيع بمدينة موط والقرى التابعة للمركز.

طرح أسماك بأسعار تبدأ من 80 جنيهًا

وأضاف المتولي أنه سيتم طرح أسماك بأسعار تبدأ من 80 جنيهًا للكيلو، من خلال مشروعات الاستزراع السمكي التي ينفذها المركز في عدد من القرى، بالتعاون مع جمعيات أهلية وشركات قطاع خاص.