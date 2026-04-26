محاولة اغتيال ترامب.. الرئيس الأمريكي: المبنى غير مؤمن وكان يجب أن أنحني

كتب : وكالات

06:52 ص 26/04/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

أدلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصريحات مباشرة عقب حادث إطلاق النار الذي وقع خلال حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض في فندق "واشنطن هيلتون".

ووصفت تقارير أمنية إطلاق النار بمحاولة اغتيال استهدفت الرئيس الأمريكي بشكل مباشر.

قال ترامب في كلمته: "إن إطلاق النار كان يستهدفني، أعتقد ذلك"، مؤكدا أن أجهزة الأمن تمكنت من اعتقال المنفذ، مشيرا إلى أن أحد عناصر الأمن أُصيب خلال العملية لكنه "بحالة جيدة".

وأوضح ترامب، أن هذه الحادثة ليست الأولى، قائلا إن هناك محاولتين سابقتين لاغتيالي، مضيفا أن محاولات اغتيالي تتكرر، في إشارة إلى تصاعد المخاطر الأمنية المحيطة به.

وانتقد مستوى التأمين في موقع الحفل، معتبرا أن مبنى العشاء لم يكن يتمتع بأمان كاف، مؤكدا أنه سيتم مراجعة ظروف حادث إطلاق النار بشكل كامل.

وكشف أن المشتبه به شخص مريض للغاية ويقيم في ولاية كاليفورنيا، لافتا إلى أن السلطات قامت بمداهمة شقته هناك بعد توقيفه في واشنطن.

وشدد على أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الهجوم لا علاقة له بإيران، مضيفا أن المنفذ لم يكن مدعوما من أي جهة.

وأشار إلى أن عناصر الخدمة السرية رفضوا استكمال الحفل بعد الحادث، وأن المهاجم "لم يتمكن من الوصول إلى المنطقة التي كنا فيها، وتمت السيطرة عليه من مسافة بعيدة".

وتحدث عن اللحظات الأولى للهجوم قائلا: "كنت أراقب ما يجري وكان ينبغي علي الانحناء وأخذ وضعية الحماية بسرعة".

وفي سياق متصل، اعتبر ترامب، أن "مهنتي تقع ضمن المهن الخطيرة"، مؤكدا في الوقت ذاته: "لست من النوع الذي ينهار تحت الضغط".

ودعا في ختام تصريحاته الأمريكيين إلى الالتزام بحل الخلافات سلمياً والابتعاد عن العنف، في ظل تصاعد التوترات الداخلية.

تأتي هذه التصريحات في وقت تواصل فيه الأجهزة الأمنية تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادث ودوافع المنفذ، وسط حالة استنفار أمني واسعة أعقبت إطلاق النار الذي حول أحد أبرز الفعاليات الإعلامية في واشنطن إلى مشهد طارئ غير مسبوق، وفقا لروسيا اليوم.

محاولة اغتيال ترامب اغتيال ترامب البيت الأبيض إطلاق نار في البيت الأبيض حادث إطلاق النار دونالد ترامب

