أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات المقبلة، مشيرة إلى أجواء متقلبة تشهدها البلاد، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على شمال الجمهورية حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، إلى جانب فرص لسقوط أمطار ونشاط للرياح المثيرة للأتربة.

تفاصيل حالة طقس غدا الأحد

أوضحت "الهيئة" في بيانها، أن الطقس يسود فيه مائل للبرودة في الصباح الباكر، يتحول إلى مائل للحرارة إلى حار نهارًا على أغلب الأنحاء، بينما يكون معتدلًا على السواحل الغربية، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، على أن يميل للبرودة ليلًا، مع تباين واضح في درجات الحرارة بين فترتي النهار والليل.

أماكن سقوط الأمطار غدا الأحد في مصر

أضافت "الأرصاد" أن هناك فرصًا لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، تمتد مساءً إلى بعض مناطق السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.

وأشارث إلى أنه توجد فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث تصل إلى 20% على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة، وقد تمتد إلى أجزاء من القاهرة الكبرى.

نشاط للرياح وأتربة مثارة

حذرت " هيئة الأرصاد" من نشاط للرياح على أغلب أنحاء الجمهورية، تتراوح سرعتها بين 30 و40 كم/س، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية والقاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد، مع هبات رياح قد تصل إلى 55 كم/س، وهو ما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية أحيانًا.

درجات الحرارة المتوقعة

بيّن "البيان" أن درجات الحرارة تسجل في القاهرة الكبرى 27 درجة للعظمى و16 للصغرى، وفي السواحل الشمالية 22 للعظمى و15 للصغرى، بينما تصل في شمال الصعيد إلى 29 للعظمى و15 للصغرى، وفي جنوب الصعيد 38 للعظمى و21 للصغرى.

واختتمت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانها بالتأكيد على ضرورة متابعة التحديثات الصادرة عنها أولًا بأول، واتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة في ظل التقلبات الجوية المتوقعة.





