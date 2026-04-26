شرطة واشنطن: الهجوم على فندق ترامب نفذه شخص واحد

كتب : وكالات

07:46 ص 26/04/2026

محاولة اغتيال ترامب

أعلنت شرطة واشنطن، أن الهجوم على الفندق الذي تواجد فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفذه شخص واحد.

قالت المتحدثة باسم الشرطة الأمريكية: "ليس لدينا أي اعتقاد بأن المهاجم كان مدعوما من أي جهة يبدو أن المهاجم كان يتصرف بشكل منفرد".

وأضافت أن المتهم لم يكن معروفا لجهاز شرطة المدينة، وأن المعلومات الأولية تشير إلى أنه أطلق النار.

وأوضحت أنه لا يمكن حالياً تحديد دوافع المشتبه به، وسيتم الكشف عن التفاصيل لاحقاً بعد اكتمال التحقيق، مرجحة أن يكون المشتبه به أحد نزلاء الفندق.

من جانبه، أكد رئيس جهاز الأمن الرئاسي الأمريكي، أن المهاجم تم اعتقاله فور محاولته الاقتراب من المكان.

بدوره، أوضح رئيس بلدية واشنطن أن مسلحاً واحداً هو من اقتحم نقطة تابعة لجهاز الخدمة السرية في ردهة الفندق، وتم إيقافه على يد أحد أفراد الجهاز، مستبعداً أن يكون هناك أي متورطين آخرين في الحادثة، وفقا لروسيا اليوم.

