9 سيارات جديدة تستعد للظهور في مصر قبل نهاية النصف الأول من 2025

كتب - محمد جمال:

يستعد سوق السيارات المحلي خلال الربع الثاني من العام الجاري 2025، لاستقبال نحو 9 سيارات جديدة منها ما ينطلق محليًا، بينها سيارات تظهر للمرة الأولى على الإطلاق.

تتنوع السيارات الجديدة التي ستدخل السوق المصري لأول مرة بين مجمعة محليًا ومستوردة كما تتنوع بين كهربائية وما يعمل بمحركات بنزين تقليدية، فيما ينتمي لفئات مختلفة إما كروس أوفر أوSUV رياضية أو MPV.

ونستعرض من خلال التقرير التالي السيارات الجديدة المتوقع طرحها قريبًا بمصر:

جيتور T1

تستعد مجموعة القصراوي جروب، الوكيل الحصري لعلامات ستروين وجاك وجولدن دراجون وجيتور، طرح سيارتها T1 الكروس أوفر المدمجة الجديدة كليًا لأول مرة بالسوق المصري خلال الأيام المقبلة.

تعتمد جيتور T1 عالميًا على خيارين من المحركات الأول 1.5T بقوة 181 حصان وعزم دوران 290 نيوتن متر وناقل حركة 7DCT مزدوج القابض، والثاني 2.0T بقوة 251 حصان، مع عزم دوران يبلغ 390 نيوتن متر وناقل حركة أوتوماتيكي 8AT.

ستروين C4 X

تستعد مجموعة ستيلانتس بالتعاون مع القصراوي جروب، الوكيل المعتمد لعلامة سيتروين الفرنسية في مصر، لبدء تجميع السيارة "C4 X" إلى قطاع التصنيع المحلي.

تعتمد "C4 X" على محرك PureTech ثلاثي الأسطوانات بسعة 1.2 لتر، مزود بشاحن تيربو، والذي يمكنه توليد قوة 130 حصانًا مع أقصى عزم دوران يصل إلى 230 نيوتن متر. يتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات.

بيجو 5008

تستعد شركة مانسكو الوكيل المحلي لعلامة بيجو السوق المصري، خلال الأيام المقبلة طرح الجيل الثالث من سيارتها 5008 متوسطة الحجم الجديدة كليًا بالسوق المصري.

تقدم 5008 الجديدة كليًا بمحرك 4 سلندر سعة 1.6 لترًا تربو بقوة 180 حصان وعزم دوران 300 نيوتن متر، وناقل حركة أوتوماتيك 6 سرعات.

رينو داستر

تستعد الشركة المصرية العالمية للسيارات “EIM” وكيل رينو في مصر، طرح سيارتها رينو داستر موديل 2025 الجديدة كليًا بالسوق المصري خلال الأيام القليلة القادمة.

تتوفر رينو داستر عالميًا بمحركين الأول نظام هجين خفيف 48 فولت مكون من محرك 1.2 لتراً تربو بقوة 128 حصان، والثاني محرك هجين ذاتي الشحن يتكون من محرك 1.6 لتراً مع محركين كهربائيين قوتهم 138 حصان.

رينو كارديان

تستعد شركة "EIM" المصرية العالمية للسيارات وكيل علامة رينو التجارية في مصر، للكشف عن رينو كارديان الكروس أوفر موديل 2025 الجديدة كليًا بالسوق المصري خلال الأيام القليلة القادمة.

تقدم رينو كارديان الجديدة عالميًا بمحرك 3 سلندر سعة 1.0 لتر تربو بقوة 120 حصان وعزم دوران 200 نيوتن متر، وناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات مزدوج القابض مع ذراع نقل حركة إلكتروني، وتتسارع من 0 إلى 100 في أقل من 10 ثوانٍ وتصل لسرعة قصوى 185 كم/ساعة.

فولكس فاجن تايرون

تستعد الشركة المصرية وأوتوموتيف الوكيل المحلي لعلامة فولكس فاجن بالسوق المصري، طرح سيارتها تايرون موديل 2025 الجديدة كليًا التي تنطلق بالسوق المصري لأول مرة خلال الفترة المقبلة.

تقدم فولكس فاجن تايرون عالمياً بمجموعة واسعة من خيارات المحركات الأول محرك هجين خفيف eTSI بقوة 150 حصان يعمل بتقنية 48V، والثاني هجين قابل للشحن بخيارين الأول بقوة 204 حصانًا، والثاني بقوة 272 حصانًا، ويوفر مدى قيادة كهربائي يصل إلى 126 كم بفضل بطارية بسعة 19.7 كيلوواط ساعة، مع إمكانية الشحن السريع عبر محطات DC بقوة تصل إلى 50 كيلوواط.

والثالث محرك بنزين TSI تربو بقوة 150 حصانًا، و204 حصانًا و265 حصانًا، وتأتي الفئات الأعلى منها مزودة بنظام الدفع الرباعي 4MOTION.

الرابع محرك ديزل TDI فتتوفر السيارة بمحركين بقوة 150 حصانًا و193 حصانًا، جميع المحركات مزودة بناقل حركة أوتوماتيكي DSG مزدوج القابض.

إكس بينج X9

تستعد شركة راية أوتو، الوكيل المحلي لعلامة إكس بينج في السوق المصري، طرح سيارتها X9 الكهربائية الجديدة كليًا لأول مرة بسوق السيارات المصري.

تعتمد إكس بينج X9 على منظومة دفع كهربائية قوته 500 حصان، وعزم دوران 640 نيوتن.متر، وتتسارع من الثبات إلى 100 كم/ساعة في خلال 5.7 ثانية، وتوفر مدى قيادة يصل إلى 702 كم في الشحنة الواحدة.

بي إم دبليو 1 Series

تستعد شركة "جلوبال أوتو" الوكيل المحلي لعلامة BMW في مصر، للكشف عن سيارتها الفئة الأولى الجديدة كليًا لأول مرة بالسوق المصري خلال الأسابيع القليلة القادمة.

تقدم بي إم دبليو 1 Series عالميًا بأربعة إصدارات الأول 120d ويعتمد على محرك ديزل 4 سلندر سعة 2.0 لتر بقوة 161 حصان و400 نيوتن متر من عزم الدوران، والثاني 120ويعتمد على محرك بنزين 3سلندر سعة 1.5 لتر بقوة 168 حصان و280 نيوتن متر من عزم الدوران، وكلا المحركين متصل بنظام هجين خفيف 48 فولت، والإصدار 118d على محرك ديزل 4 سلندر سعة 2.0 لتر تربو بقوة 148 حصان مع 360 نيوتن متر من عزم الدوران.

كيا سورينتو

تستعد الشركة المصرية العالمية للتجارة والتوكيلات EIT، الوكيل المحلي الحصري لعلامة كيا التجارية، للكشف عن سيارتها كيا سورينتو الفيس ليفت الجديدة كليًا بالسوق المصري خلال الأيام المقبلة.

تعتمد سيارة كيا سورينتو، على محرك رباعي الأسطوانات سعته 1.6 لترًا، متصلٍ بشاحنِ تيربو، لتصل قوته إلى 230 حصانًَا مع أقصى عزم دوران 350 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات.

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