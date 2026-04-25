شارك المخرج محمد سامي، متابعيه عبر السوشيال ميديا، صورة تجمع مع زوجته الفنانة مي عمر خلال تواجدهما في النمسا.

المخرج محمد سامي يقبل زوجته الفنانة مي عمر

ونشر سامي، الصورة التي ظهر فيها وهو يقبل مي عمر، عبر حسابه على إنستجرام، واكتقى بوضع غيموجي "قلب".

وأثارت قبلة محمد سامي لـ مي عمر تفاعلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لتتفاعل الفنانة سوسن بدر مع تدوينته، وتعلق: "ربنا يسعدكم". فيما جاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "الله يحفظكم من كل شر، ربنا يخليكم لبعض، الحلوين، الجمال والدلال، أحلى كابلز".

وأعلن محمد سامي مؤخرا خوضه تجربة التمثيل لأول مرة من خلال مسلسل "قلب شمس" الذي يتولى تأليفه وإخراجه وبطولته، بمشاركة النجمة يسرا.

مسلسل "الست موناليزا".. آخر أعمال مي عمر

كانت آخر أعمال مي عمر الدرامية مسلسل "الست موناليزا" الذي عُرض في موسم رمضان 2026، بمشاركة أحمد مجدي، وفاء عامر، سوسن بدر، شيماء سيف، إنجي المقدم، محمود عزب، ومن تأليف محمد سيد بشير.

وتنتظر مي عمر عرض فيلم "الغربان" بطولة عمرو سعد، وتدور أحداثه في إطار من الأكشن والتشويق خلال فترة الأربعينيات، تزامنًا مع الحرب العالمية الثانية في الصحراء الغربية قبل معركة العلمين.

بعد استغاثة طليقته بسبب عدم إنفاقه على نجله.. مسلم:"بدفع 180 ألف جنيه"





فيفي عبده تحتفل بعيد ميلادها: "واخدة عين جامدة أوي"