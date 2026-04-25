إعلان

"قُبلة" محمد سامي لـ مي عمر تثير تفاعلا.. وسوسن بدر تعلق - صورة

كتب : هاني صابر

03:48 م 25/04/2026 تعديل في 04:30 م

مي عمر وزوجها المخرج محمد سامي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شارك المخرج محمد سامي، متابعيه عبر السوشيال ميديا، صورة تجمع مع زوجته الفنانة مي عمر خلال تواجدهما في النمسا.

ونشر سامي، الصورة التي ظهر فيها وهو يقبل مي عمر، عبر حسابه على إنستجرام، واكتقى بوضع غيموجي "قلب".

وأثارت قبلة محمد سامي لـ مي عمر تفاعلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لتتفاعل الفنانة سوسن بدر مع تدوينته، وتعلق: "ربنا يسعدكم". فيما جاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "الله يحفظكم من كل شر، ربنا يخليكم لبعض، الحلوين، الجمال والدلال، أحلى كابلز".

وأعلن محمد سامي مؤخرا خوضه تجربة التمثيل لأول مرة من خلال مسلسل "قلب شمس" الذي يتولى تأليفه وإخراجه وبطولته، بمشاركة النجمة يسرا.

مسلسل "الست موناليزا".. آخر أعمال مي عمر

كانت آخر أعمال مي عمر الدرامية مسلسل "الست موناليزا" الذي عُرض في موسم رمضان 2026، بمشاركة أحمد مجدي، وفاء عامر، سوسن بدر، شيماء سيف، إنجي المقدم، محمود عزب، ومن تأليف محمد سيد بشير.

وتنتظر مي عمر عرض فيلم "الغربان" بطولة عمرو سعد، وتدور أحداثه في إطار من الأكشن والتشويق خلال فترة الأربعينيات، تزامنًا مع الحرب العالمية الثانية في الصحراء الغربية قبل معركة العلمين.

سوسن بدر محمد سامي مي عمر

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان