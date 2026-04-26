هزة أرضية تضرب شمال مدينة رأس غارب

إعلان

بقوة 4.3 درجة.. البحوث الفلكية: زلزال يضرب شمال مدينة رأس غارب دون إصابات

كتب- محمد فتحي:

06:49 ص 26/04/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، أن الشبكة الوطنية للزلازل التابعة للمعهد القومي، سجلت هزة أرضية نسبيا قوية اليوم الأحد، الساعة 03:13 صباحا بتوقيت القاهرة، إذ شعر بها سكان عدد من المناطق القريبة.

وبحسب بيان للمعهد، فإن الهزة الأرضية بلغت 4.3 درجة على مقياس ريختر، إذ وقعت على عمق 26.1 كيلومتر، بمركز داخل الأراضي المصرية.

ووفقا للمعهد، فإن الهزة الأرضية جاءت كالآتي: "خط العرض: 29.0022° شمالا، وخط الطول: 33.3575°شرقا".

وأشار المعهد إلى أن مركز الهزة يقع شمال مدينة رأس غارب، وعلى مسافات متفاوتة من عدة مدن وهي: "سانت كاترين: 77.9 كم، والطور: 88.5 كم، والسويس: 132.7 كم".

وأكد أنه لم يتم رصد أي خسائر في الأرواح أو أضرار مادية، داعيا المواطنين إلى متابعة البيانات الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.

وأشار المعهد القومي للبحوث الفلكية إلى استمرار مراقبة النشاط الزلزالي على مدار الساعة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المعهد القومي للبحوث الفلكية زلزال هزة أرضية زلزال رأس غارب البحوث الفلكية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أول مداخلة لـ شيرين بعد أزمتها الصحية: "إيدي كانت متلجة وغنيت وأنا مغمضة"
ترامب: تلقينا عرضاً إيرانياً "أفضل بكثير" بعد دقائق من إلغاء رحلة باكستان