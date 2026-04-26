هزة أرضية تضرب شمال مدينة رأس غارب

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، أن الشبكة الوطنية للزلازل التابعة للمعهد القومي، سجلت هزة أرضية نسبيا قوية اليوم الأحد، الساعة 03:13 صباحا بتوقيت القاهرة، إذ شعر بها سكان عدد من المناطق القريبة.

وبحسب بيان للمعهد، فإن الهزة الأرضية بلغت 4.3 درجة على مقياس ريختر، إذ وقعت على عمق 26.1 كيلومتر، بمركز داخل الأراضي المصرية.

ووفقا للمعهد، فإن الهزة الأرضية جاءت كالآتي: "خط العرض: 29.0022° شمالا، وخط الطول: 33.3575°شرقا".

وأشار المعهد إلى أن مركز الهزة يقع شمال مدينة رأس غارب، وعلى مسافات متفاوتة من عدة مدن وهي: "سانت كاترين: 77.9 كم، والطور: 88.5 كم، والسويس: 132.7 كم".

وأكد أنه لم يتم رصد أي خسائر في الأرواح أو أضرار مادية، داعيا المواطنين إلى متابعة البيانات الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.

وأشار المعهد القومي للبحوث الفلكية إلى استمرار مراقبة النشاط الزلزالي على مدار الساعة.