أودي تطرح Q4 e-tron الجديدة بأسعار تبدأ من 2.5 مليون جنيه

إنجولشتات - (د ب أ):

أعلنت شركة أودي الألمانية الرائدة في صناعة وتطوير السيارات عن إطلاق سيارتها Q4 e-tron الجديدة، التي تنتمي إلى فئة الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات الكهربائية.

وبحسب المعلن من الشركة الألمانية ستباع السيارة الجديدة بسعر يبدأ من 46 ألف و150 يورو (مليونين و500 ألف جنيه مصري) تقريبًا، ومن 48 ألف و150 يورو للموديل Q4 Sportback e-tron، الذي ينتمي إلى فئة SUV الكوبيه.

وأوضحت الشركة الألمانية أن سيارتها Q4 e-tron الجديدة تتميز من خلال الملامح الحادة على المقدمة مع كشافات بتقنية LED والمتوفرة بتقنية Matrix، فضلا عن أطقم العجلات بقياسات من 18 إلى 21 بوصة.

وتزخر المقصورة الداخلية بسمات معاصرة مع نظام ملتيميديا مطور ومزايا الوصول إلى نظام الذكاء الاصطناعي ChatGPT والتحكم بالأوامر الصوتية، بالإضافة إلى قمرة قيادة رقمية قياس 25ر10 بوصة وشاشة لمسية قياس 10.1 أو 11.6 بوصة.

كما تم تجهيز السيارة Q4 e-tron الجديدة بباقة من أحدث الأنظمة المساعدة مثل مساعد القيادة المتوائم للدعم في التوجيه الطولي والعرضي ومساعد تغيير حارة السير ومساعد القيادة الموفر في الاستهلاك.

باقة المحركات

وتعتمد السيارة Q4 e-tron الجديدة على سواعد محرك بقوة 150 كيلووات/204 حصان، مع بطارية سعة 63 كيلووات ساعة، والتي تصل إلى مدى السير 412 كلم في الموديل Q4 e-tron وإلى 423 كلم في الموديل Q4 Sportback e-tron.

ويتوفر أيضا موديل بقوة 210 كيلووات/286 حصان، مع بطارية سعة 82 كيلووات ساعة، والتي توفر مدى سير يصل إلى 579 كلم.

أما الموديل الأقوي فيزأر بقوة 250 كيلووات/350 حصان، مع بطارية سعة 82 كيلووات ساعة، والتي تصل إلى مدى السير 539 كلم.

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