أعلنت شركة FBB Motors، الوكيل المحلي لعلامة هونشي في مصر، عن تخفيضات جديدة على أسعار بعض طرازاتها في السوق المصري، وذلك اعتبارًا من 16 أبريل 2026 والتي بلغت 80 ألف جنيه خلال شهر أبريل.

ويأتي الإعلان عن تخفيض أسعار سيارات هونشي المتاحة بمصر خلال الشهر الجاري عكس التيار العام بالسوق المحلي، والذي يشهد زيادات بالجملة على أسعار العشرات من السيارات الجديدة.

أسعار سيارات هونشي الجديدة في مصر :

هونشي أوسادو

شملت التخفيضات طراز هونشي أوسادو بفئة Luxury موديل 2026، حيث تراجع سعرها من 1,749,000 جنيه إلى 1,679,000 جنيه، بانخفاض قدره 70 ألف جنيه.

هونشي HS3

كما امتدت التخفيضات إلى طراز هونشي HS3 بفئة Luxury موديل 2026، والذي انخفض سعرها من 1,849,000 جنيه إلى 1,769,000 جنيه، بقيمة خصم بلغت 80 ألف جنيه.

ضمان هونشي على سياراتها في مصر

وأكدت الشركة أن الأسعار الجديدة تأتي مع باقة من المزايا تشمل 7 زيارات صيانة دورية أو لمدة 3 سنوات، بالإضافة إلى 7 سنوات من خدمة المساعدة على الطريق، وضمان لمدة 7 سنوات غير محدود الكيلومترات.

