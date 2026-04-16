أحدث قائمة سعرية لسيارات بيستون الجديدة بالسوق المصري في أبريل

أعلنت شركة مصر حلون أتوموتيف، الوكيل المحلي لعلامة بيستون في مصر، عن أحدث قائمة أسعار لسياراتها داخل السوق المحلي خلال شهر أبريل الجاري.



وتأتي هذه الأسعار وفقًا للقائمة السعرية الصادرة بتاريخ 16 أبريل 2026.



أسعار سيارات بيستون في مصر:

بيستون T55



سجلت السيارة Bestune T55 موديل 2025 بفئة Premium سعرًا رسميًا بلغ 1,055,000 جنيه داخل السوق المصري.

بيستون T77



وقدمت Bestune T77 موديل 2025 بفئة Premium بسعر رسمي وصل إلى 1,150,000 جنيه.

بيستون B70



أما السيارة Bestune B70 موديل 2025 بفئة Deluxe، فقد بلغ سعرها الرسمي نحو 1,225,000 جنيه.

بيستون B70S



وجاءت Bestune B70S موديل 2025 بفئة Premium بسعر 1,195,000 جنيه داخل السوق المحلي.