إعلان

ارتفاع أسعار سيارات كي جي إم الجديدة بالسوق المصري في أبريل

كتب : محمد جمال

08:01 م 16/04/2026

سيارة كي جي إم الجديدة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت شركة عربيات إيجيبت، الوكيل الحصري لعلامة كي جي إم الكورية في مصر، عن ارتفاع أسعار طرازات KGM في السوق المصري زيادات جديدة خلال أبريل 2026.

كي جي إم توريس

ارتفعت أسعار طراز “Torres” بجميع فئاته، حيث تبدأ الفئة Comfort بسعر 1,585,000 جنيه، بينما جاءت فئة Advance بسعر 1,720,000 جنيه.

كما سجلت فئة Premium نحو 1,850,000 جنيه، ووصلت فئة Luxury إلى 1,980,000 جنيه، فيما بلغ سعر فئة Black Edition نحو 1,999,000 جنيه.

كي جي إم أكتيون

أما طراز “Actyon” فقد شهد هو الآخر زيادات ملحوظة، حيث قدرت الفئة Highline بسعر 1,925,000 جنيه، في حين وصلت الفئة الأعلى تجهيزًا Topline إلى 2,125,000 جنيه.

شركة عربيات إيجيبت كي جي إم توريس كي جي إم الكورية كي جي إم أكتيون

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"في حتة تانية".. حسن شحاتة يكشف كواليس علاقته بـ محمد أبوتريكة
رياضة محلية

"في حتة تانية".. حسن شحاتة يكشف كواليس علاقته بـ محمد أبوتريكة

ترامب: تربطنا علاقات طيبة جدا مع إيران وهذا أمر لا يصدق
شئون عربية و دولية

ترامب: تربطنا علاقات طيبة جدا مع إيران وهذا أمر لا يصدق
رهان على الهواء.. د. محمود محيي الدين: الصين رقم واحد اقتصاديا في هذا الموعد
أخبار مصر

رهان على الهواء.. د. محمود محيي الدين: الصين رقم واحد اقتصاديا في هذا الموعد
"خطر".. د. محمود محيي الدين: أتمنى على الوزراء ألا يوقعوا مذكرات تفاهم
أخبار مصر

"خطر".. د. محمود محيي الدين: أتمنى على الوزراء ألا يوقعوا مذكرات تفاهم
بإطلالة أنثوية ناعمة.. نسرين طافش تتألق بفستان البولكا دوت (صور)
الموضة

بإطلالة أنثوية ناعمة.. نسرين طافش تتألق بفستان البولكا دوت (صور)

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

* الداخلية تكشف التفاصيل الكاملة لإعادة طفلة مستشفى الحسين وصورة المتهمة
ترامب: هناك فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق مع إيران
اختفت.. أمريكا تفقد واحدة من أغلى طائراتها في الخليج العربي: ماذا حدث؟
عبر مصر والبحر الأحمر.. نيوم السعودية تطلق ممرا لنقل البضائع الحساسة
ساعات ويغلق موقع ماسنجر.. التفاصيل الكاملة وما الذي يتغير ومن المتضرر؟
إعادة تشكيل المجموعة الوزارية الاقتصادية
لقاء بعد فراق 43 عامًا.. القصة الكاملة لـ "إسلام" ضحية "عزيزة بنت إبلبيس"
تغير المناخ يحذر من "موجة حر قياسية" اليوم.. ونصائح عاجلة للمزارعين