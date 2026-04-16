أعلنت شركة عربيات إيجيبت، الوكيل الحصري لعلامة كي جي إم الكورية في مصر، عن ارتفاع أسعار طرازات KGM في السوق المصري زيادات جديدة خلال أبريل 2026.

كي جي إم توريس

ارتفعت أسعار طراز “Torres” بجميع فئاته، حيث تبدأ الفئة Comfort بسعر 1,585,000 جنيه، بينما جاءت فئة Advance بسعر 1,720,000 جنيه.

كما سجلت فئة Premium نحو 1,850,000 جنيه، ووصلت فئة Luxury إلى 1,980,000 جنيه، فيما بلغ سعر فئة Black Edition نحو 1,999,000 جنيه.

كي جي إم أكتيون

أما طراز “Actyon” فقد شهد هو الآخر زيادات ملحوظة، حيث قدرت الفئة Highline بسعر 1,925,000 جنيه، في حين وصلت الفئة الأعلى تجهيزًا Topline إلى 2,125,000 جنيه.