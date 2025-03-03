تخفيض أسعار السيارة VGV U70 سباعية المقاعد بمصر.. التفاصيل

كتب - محمود أمين:

أعلنت شركة ڤي چي ڤي "VGV" موتور إيجيبت التابعة لمجموعة IFG للتجارة، عن عرض على سيارتها U70 Pro المجهزة بسبع مقاعد، لتباع بسعر رسمي جديد مليون و 50 ألف جنيه بدلًا من مليون و115 ألف جنيه طوال شهر رمضان.

وبالإعلان عن تخفيض أسعارها، تنضم السيارة U70 Pro إلى قائمة تضم 17 سيارة سبق وأعلن وكلاء العلامات التجارية عن تخفيض أسعارها حتى نهاية شهر مارس الجاري.

تقدم سيارة VGV الصينية الجديدة في مصر بأبعاد يبلغ طولها 4.825 مم وعرضها 1.870 مم، بينما يصل ارتفاعها الكلي إلى 1.691 مم.

تم تجهيز U70 Pro بقاعدة عجلات بطول 2.800 مم، وهي مزودة بعجلات رياضية بقياس 18 بوصة. كما تتمتع بمساحة تخزين واسعة تبلغ 1.800 لتر عند طي المقاعد الخلفية.

تعمل السيارة بمحرك سعة 1500 سي سي مع شاحن توربيني، يولد قوة 156 حصانًا وعزم دوران أقصى يصل إلى 215 نيوتن متر، مع ناقل حركة ستيبترونيك من 6 سرعات.

تتميز السيارة أيضًا بمصابيح LED نهارية وأمامية وخلفية، زجاج ملون، ومرايا جانبية قابلة للتعديل كهربائيًا كهربائي، بالإضافة إلى باب شنطة كهربائي.

أما من حيث السلامة، فتحتوي السيارة على العديد من الأنظمة المتطورة، مثل الوسائد الهوائية الأمامية والجانبية، وفرامل ABS المانعة للانغلاق، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، ونظام TPMS لمراقبة ضغط الإطارات.

كما تم تزويدها بحساسات ركن خلفية، كاميرا 360 درجة، مثبت سرعة، ونظام ARP للحماية من الانقلاب، بالإضافة إلى فرامل يد كهربائية EPB، وأنظمة HAC و DAC للمساعدة في صعود وهبوط المنحدرات.

على صعيد الراحة والترفيه، توفر السيارة مزايا مثل زر تشغيل وإيقاف المحرك، الدخول بدون مفتاح عبر بصمة الإصبع، شاشة معلومات بحجم 10.25 بوصة، ونظام صوتي محيطي، إلى جانب تكييف أوتوماتيك، فتحة سقف بانورامية، ومقعد سائق قابل للتعديل كهربائيًا في 6 اتجاهات.

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