أرخص 5 سيارات كروس أوفر جديدة بمصر

كتب - محمد جمال:

تبحث الغالبية العظمى من المقبلين على الشراء اليوم عن السيارات الكروس أوفر، كونها الأكثر انتشارا وشعبية بفضل المساحات الأكبر التي تناسب العائلات أثناء السفر واستهلاكها المعتدل للوقود.

ومع تفضيل هذه النوعية من السيارات لدى فئة كبيرة من المشترين، نستعرض من خلال التقرير التالي أرخص 5 سيارات كروس أوفر في مصر تبدأ من 795 ألف جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي السيارات الكروس أوفر الأرخص بمصر:

شيري تيجو 3

تقدم أسعار شيري تيجو 3 الرياضية بفئة واحدة سعرها الرسمي 830 ألف جنيه.

تقدم شيري تيجو 3 بمحرك سعة 1.500 سي سي، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي، بقوة 125 حصان، وعزم أقصى 160 نيوتن متر عند 3900 لفة بالدقيقة.

تستهلك السيارة في المتوسط 6.7 لترات من الوقود لكل 100 كم، تستطيع أن تصل لسرعة قصوى 180 كم/س.

جاك JS2

تقدم جاك JS2 موديل 2024 خلال يوليو الجاري بسعر 795 ألف جنيه.

تعتمد جاك JS2 موديل 2025 علي محرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي بقوة 113 حصان، وعزم دوران يصل الي 146 نيوتن/متر، ومدعوم بها ناقل حركة أوتوماتيك.

چيلي GX3 برو

تقدم جيلي GX3 PRO موديل 2025 التي تنتمي لفئة الكروس أوفر بفئة premium والتي يبلغ سعرها الرسمي 925 ألف جنيه.

تعتمد السيارة على محرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي، يولد قوة إجمالية 102 حصان، يبلغ العزم الأقصى للسيارة 142 نيوتن.متر، يتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي.

شيري تيجو 4 برو

تقدم شيري تيجو 4 برو موديل 2025 بثلاث فئات من التجهيزات بأسعار تبدأ من 910 ألف جنيه والثانية سعرها 995 ألف جنيه والفئة الثالثة مليون 70 ألف جنيه

تقدم شيري تيجو 4 برو الجديدة بنسختين من المحركات، الأول تنفس طبيعي 1.5 لتر بقوة 111 حصان، والثاني 1.5 لتر مزودة بشاحن تربو لاستخراج قوة 145 حصان ميكانيكي، يرتبط بناقل حركة CVT.

إم جي ZS

تقدم إم جي ZS موديل 2025 بسعر رسمي يبدأ من 1,050,000 جنيه للفئة الأولى، أما الفئة الثانية سعرها 1,075,000 جنيه، والفئة الثالثة سعرها 1,100,000 جنيه.

زودت ZS بمحرك مكون من 4 سلندر سعة 1500 سي سي، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 4 سرعات، بقوة 123حصان. تتسارع ZS من الثبات حتى 100 كم/س خلال 12.1 ثانية وتستهلك في المتوسط 5.8 لتر من الوقود لكل 100 كم.

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