مواصفات وأسعار شيفروليه أوبترا الجديدة

كتب- محمود أمين:

تقدم شركة المنصور للسيارات، الوكيل المعتمد لعلامة "شيفروليه" في مصر، السيارة السيدان الجديدة كلياً "أوبترا"، التي تصنع محلياً في مصنع مدينة 6 أكتوبر، والتي أصبحت تصنف من أرخص السيارات في مصر، نستعرض مواصفات السيارة الجديدة خلال هذا التقرير:

تعمل "أوبترا" بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر، بقوة 98 حصانًا وعزم دوران يبلغ 140 نيوتن متر. يتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي CVT من 8 سرعات.

تأتي أوبترا بطول 4,490 مم، العرض 1,695 مم، الارتفاع: 1,490 مم، قاعدة العجلات: 2,550 مم، الخلوص الأرضي مع أقصي حمولة يبلغ 125 مم، تتسع مساحة الشنطة 475-910 لتر

تم تزويد "أوبترا" بمجموعة من تجهيزات السلامة المتطورة لضمان حماية الركاب، تشمل، وسائد هواء أمامية، فرامل مانعة للانغلاق ABS، توزيع إلكتروني لقوة الفرامل EBD، نظام ثبات إلكتروني ESC، حساسيات ركن خلفية وكاميرا خلفية، نظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات TPMS.

التجهيزات الخارجية للسيارة تشمل مصابيح ضباب خلفية، مرايا كهربائية، عجلات مقاس 15 بوصة، إضاءة نهارية LED

تتميز المقصورة الداخلية للسيارة بالعديد من التجهيزات أبرزها، فرش قماشي، عجلة قيادة متعددة الوظائف، شاشة لمس 8 بوصة تدعم تقنيات Apple CarPlay وAndroid Auto.

تقدم أوبترا في مصر من فئتين الأولى بسعر 724,900 جنيه، الفئة الثانية بسعر 749,900 جنيه.

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