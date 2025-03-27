التراجع مستمر.. شيفرولية أوبترا 2020 لا تتجاوز 550 ألف جنيه

كتب - محمد جمال:

يعيش سوق السيارات المصري خلال الآونة الأخيرة تراجع بأسعار السيارات السيارات خاصة خلال شهر رمضان الكريم، ما دفع العديد من المشترين للتوجه نحو سوق المستعمل بعد تأثرها بتراجع الزيرو.

تباع شيفروليه أوبترا كسر الزيرو موديل 2020 عبر مواقع بيع السيارات المستعملة على الإنترنت بمتوسط سعري 550 ألف جنيه، وتتحكم الحالة الفنية والتجهيزات في سعر السيارة النهائي.

ونستعرض من خلال التقرير التالي المواصفات التفصيلية لشيفروليه أوبترا المتاحة بالسوق المصري:

أبعاد شيفروليه أوبترا

انطلقت أوبترا بطول 4.59 متر من ضمنه 2.64 متر لقاعدة العجلات مع عرض 1.73 متر وارتفاع 1.46 متر.

محرك شيفروليه أوبترا

زودت أوبترا بمحرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي بتنفس طبيعي للهواء يولد قوة 110 حصان وعزم 146.5 نيوتن.متر عند 3600 دورة/الدقيقة مع ناقل حركة أوتوماتيك 6 سرعات ودفع أمامي للعجلات حتى تنطلق من الصفر إلى 100 كم/س خلال 13.2 ثوان حتى سرعة قصوى 170 كم/س حسب الأرقام الرسمية.

الأمان والسلامة شيفروليه أوبترا

جهزت أولى فئات أوبترا بأنظمة ABS وEBD ووسادتين هوائيتين في الأمام بينما حصلت الفئة الأعلى على حساسات ركن خلفية.

تجهيزات شيفروليه أوبترا

حصلت السيارة قياسيا على دخول بدون مفتاح وتحكم كهربائي في المرايا الجانبية والنوافذ ونظام صوتي يعمل عبر 4 سماعات ويدعم البلوتوث بمداخل USB وAUX بجانب مزيل للبخار من الزجاج الخلفي ومنافذ للتكييف بالخلف ومصابيح للضباب أمامية وخلفية.

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