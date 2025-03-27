6 نصائح مهمة للحفاظ على محرك سيارتك لأطول فترة

كتب - محمد جمال:

في ظل ارتفاع أسعار السيارات يبحث العديد من المستهلكين بالسوق المصري عن كيفية الاهتمام بمحرك السيارة والحفاظ عليه في حالة جيدة طوال الوقت وإطالة عمره الافتراضي.

وخلال السطور التالية سوف نستعرض أبرز النصائح التي تحافظ على السيارة لأطول فترة ممكنة.

الصيانة الدورية

يعتبر إجراء الصيانة الدورية في مواعيدها المحددة من أهم الأمور كي تحافظ على محرك سيارتك وتجنبه الأعطال والمشاكل المفاجئة أثناء القيادة وتطيل عمره الافتراضي.

زيت وفلتر المحرك

يعد الزيت بمثابة شريان الحياة للمحرك، وذلك للوظائف المتعددة التي يقوم بها منها تزييت وتشحيم الأجزاء الميكانيكية المتحركة داخل المحرك، وتنظيف المحرك من الشوائب وخفض درجة حرارته وكذلك الفلتر أيضًا.

فلتر الهواء

يقوم فلتر الهواء بتنظيف وترشيح الهواء الداخل للمحرك واللازم لعملية الاشعال من الشوائب والأتربة، لذا عند وجود مشكلة بهذه القطعة فإنها تسبب العديد من المشاكل للمحرك.

سائل التبريد

يعتبر سائل التبريد أحد أهم السوائل الموجودة بالسيارة والتي تحافظ على المحرك من الأعطال، حيث يعمل على الحفاظ على درجة حرارة المحرك في الحدود الطبيعية له، مما يساهم في رفع كفاءته وتقليل استهلاك الوقود.

فحص أسفل السيارة

في حال وجود مشكلة بمحرك السيارة خاصة فيما يتعلق بالسوائل، فيمكن ملاحظتها من فحص أسفل السيارة للتأكد من عدم وجود تسريب لهذه السوائل.

الوقود ذات الجودة العالية

يتسبب التزود بالوقود السئ في ظهور العديد من المشاكل والأعطال لمنظومة ودورة الوقود في السيارة، بل وقد تصل المشكلة إلى المحرك ذاته، لذا يجب التأكد من استخدام وقود جيد من محطة موثوق بها.

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