رسوم ترامب تشعل العالم: انهيار أسهم السيارات والدول تعد بالتصعيد ضد أمريكا

كتب - أيمن صبري:

انخفضت أسهم العديد من شركات صناعة السيارات بشكل حاد، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية إضافية على السيارات التي يتم استيراداها من خارج الولايات المتحدة.

وأعلن ترامب، الأربعاء، أن كل الشركات التي لا تصنع سياراتها أو قطع الغيار داخل الولايات المتحدة الأمريكية، سيفرض عليها رسومًا إضافية بنسبة 25 بالمئة بدءًا من الثاني من أبريل المقبل.

قرار ترامب تسبب في موجة غضب عارمة داخل مجتمع صناعة السيارات العالمي وأروقة الحكومات الأوروبية والآسيوية، وصلت إلى حد تهديد بعض المسؤولين بالرد على الحكومة الأمريكية.

قال رئيس وزراء كندا مارك كارني، إن قرار ترامب يعد هجومًا مباشرًا على الاقتصاد الكندي، مؤكدًا أنهم سيدافعون عن عمال مصانعهم وشركاتهم.

وأكد كارني بحسب شبكة "سكاي نيوز" أن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على السيارات المصنعة داخل كندا ويتم تصديرها للسوق الأمريكي ستضر الاقتصاد الكندي، مشددًا: "لكن بتكاتف الكنديين سنخرج أقوى".

ويتوقع أن تضر الرسوم الجديدة حتى الشركات الأمريكية، إذ أنها تحصل على مكونات الإنتاج من مختلف أنحاء العالم، ما يعني أنها ستواجه تكاليف أعلى ومبيعات أقل.

وفي غضون ساعات من الكشف عن قرار ترامب تراجع سهم شركة جنرال موتورز الأمريكية 3%، ووصل معدل التراجع في تعاملات ظهيرة الخميس إلى 8 بالمئة، في حين تراجع سعر سهم منافستها فورد موتور كورب بنسبة 5% تقريبا.

ولم تكن شركة تسلا الأمريكية بعيدة عن موجة التخفيضات العارمة، فقد تراجعت أسهمها أكثر من 5.5% في تعاملات ما قبل التداول الخميس لتعمق خسائر أكبر شركات سيارات في العالم من حيث القيمة السوقية إلى 16.6% منذ مطلع مارس.

في السياق قال رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا إن اليابان تعكف حاليًا على دراسة رد مناسب على قرار الرئيس الأمريكي، مبديًا تخوفه كون السيارات تمثل نحو ثلث الصادرات اليابانية إلى الولايات المتحدة.

وانعكست تخوفات رئيس الوزراء الياباني بشكل مباشر داخل بورصة طوكيو، حيث تراجعت أسهم تويوتا بنسبة 3.72%، وميتسوبيشي بنسبة 3.70%، ونيسان بنسبة 3.2%، وهوندا بنسبة 2.77%.

بدورها أدانت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، قرار ترامب قائلة إن هذه الرسوم "سيئة للأعمال التجارية، وأسوأ للمستهلكين على حد سواء في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي".

وأضافت فون دير لاين أن الاتحاد الأوروبي قوة تجارية رئيسية ومجتمعا قويا يضم 27 دولة عضوا، سنعمل معا على حماية عمالنا وشركاتنا ومستهلكينا في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي".

وخسرت شركات بي إم دبليو وفولكس فاجن ومرسيدس وكونتيننتال وبورشه مجتمعة ما يقرب من 4.5 مليار دولار من القيمة السوقية، الخميس، وفقًا لما ذكرته وكالة "رويترز" للأنباء.

وأوضحت "رويترز" أن مستثمرين شعروا بالذعر من احتمال زيادة التكاليف والتعقيد في صناعة تعاني في الأصل من بطء وتيرة التحول إلى السيارات الكهربائية وارتفاع تكاليف الخدمات اللوجستية.

وفي البرازيل قال الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، إن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الرسوم التي فرضها ترامب على واردات بلاده من السيارات.

وأكد لولا للصحفيين أنهم لا يمكننا أن نقف مكتوفي الأيدي وأن نقنع أنفسنا بأنّهم الوحيدون على حق وأنهم الوحيدون الذين يمكنهم فرض ضرائب على منتجات الآخرين، في إشارة إلى الحكومة الأمريكية.

يشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تعد ثاني أكبر سوق استهلاكي للسيارات في العالم بعد السوق الصيني، ويقدر متوسط مبيعات السيارات به سنويًا نحو 9 ملايين سيارة.

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