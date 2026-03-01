كتب أحمد جمعة

اعتبر الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الاعتداء على دول الخليج "من الحسابات الخاطئة"، في إشارة إلى الهجمات التي تنفذها إيران بالصواريخ والمسيرات على دول الخليج منذ أمس السبت، ردا على الضربات الأمريكية والإسرائيلية.

وقال الرئيس السيسي خلال حفل إفطار القوات المسلحة، اليوم الأحد: "نرفض الاعتداء على أشقائنا في دول الخليج"، مشيراً إلى إجراء اتصالات مع قادة وزعماء السعودية والإمارات وقطر والبحرين وعمان والأردن والكويت للتأكيد على الموقف المصري الرافض لتلك الاعتداءات.

وأضاف الرئيس السيسي: "من الحسابات الخاطئة في تقديري أن يتم الاعتداء على دول الجوار بشكل أو آخر تحت أي اعتبار أو أسباب.. ونؤكد وقوفنا مع دول الخليج في الأزمات المختلفة".