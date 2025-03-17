شيفرولية أوبترا بين أكثر 10 سيارات مبيعًا بمصر في 2025..أسعار ومواصفات

القاهرة - (مصراوي):

احتلت السيارة شيفرولية أوبترا سيدان العائلية الجديدة المركز التاسع في قائمة السيارات الأكثر مبيعًا بالسوق المصري خلال شهر يناير الماضي، بحسب مجلس معلومات سوق السيارات.

وبحسب البيان الرقمي الصادر عن "أميك" فقد بلغ مجمل مبيعات شيفرولية أوبترا المجمعة محليًا بمصانع الشركة في السادس من أكتوبر، 200 سيارة وذلك بعد أسابيع قليلة من تقديمها رسميًا.

تتوفر شيفرولية أوبترا موديل 2025 بفئتين من التجهيزات وتباع بأسعار رسمية تبدأ من 725 ألف جنيه للفئة القياسية، و750 ألف جنيه للفئة الأعلى تجهيزًا.

تعمل شيفرولية أوبترا بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر، بقوة 98 حصانًا وعزم دوران يبلغ 140 نيوتن متر. يتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي CVT من 8 سرعات.

تأتي أوبترا بطول 4.490 مم، العرض 1.695 مم، الارتفاع 1.490 مم، قاعدة العجلات 2.550 مم، الخلوص الأرضي مع أقصى حمولة يبلغ 125 مم، تتسع مساحة الشنطة 475 وتصل إلى 910 لتر عند طي المقاعد.

تم تزويد أوبترا بمجموعة من تجهيزات السلامة المتطورة لضمان حماية الركاب تشمل وسائد هواء أمامية، فرامل مانعة للانغلاق ABS، توزيع إلكتروني لقوة الفرامل EBD، نظام ثبات إلكتروني ESC، حساسيات ركن خلفية وكاميرا خلفية، نظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات TPMS.

التجهيزات الخارجية للسيارة تشمل مصابيح ضباب خلفية، مرايا كهربائية، عجلات مقاس 15 بوصة، إضاءة نهارية LED

تتميز المقصورة الداخلية للسيارة بالعديد من التجهيزات أبرزها، فرش قماشي، عجلة قيادة متعددة الوظائف، شاشة لمس 8 بوصة تدعم تقنيات Apple CarPlay وAndroid Auto.

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