إعلان

الشلال المقلوب.. مياه ترتفع باتجاه السماء بطريقة غريبة

كتب : نرمين ضيف الله

08:00 م 22/02/2026

الشلالات المقلوبة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

هناك شلالات مقلوبة أو مياه تتصاعد في اتجاه السماء تبدو وكأنها تتحدى قوانين الفيزياء، لكنها في الواقع ظاهرة طبيعية نادرة تنتج عن قوى الرياح والتضاريس الخاصة.

ما هي الشلالات المقلوبة؟

في ظاهرة تعرف علميا باسم الشلال المقلوب، يبدو الماء كأنه يصعد بدلا من أن يتساقط بفعل الجاذبية، ويحدث هذا عندما تتغلب رياح قوية جدا على قوة الجاذبية على قطرات الماء المتساقطة، فتدفعها للأعلى على امتداد جدار الشلال، ما يخلق مشهدا بصريا مذهلا يشبه الانعكاس الجرافيكي للطبيعة، وفقا لموقع "grokipedia".

كيف تتشكل هذه الظاهرة؟

تتشكل الشلالات المقلوبة عندما تتجمع عدة عوامل طبيعية في وقت واحد، تشمل:

رياح قوية جدا تهب عموديا نحو الأعلى.

تضاريس جغرافية خاصة مثل المنحدرات الحادة أو الوديان التي تسرع الرياح.

قطرات الماء الخفيفة التي يمكن للرياح أن تحملها بسهولة بدلا من سقوطها إلى الأسفل.

أمثلة حقيقية حول العالم

ظاهرة الشلال المقلوب ليست خيالا؛ بل سجلت في عدة مواقع حول العالم أثناء الظروف الجوية المثالية:

هاواي بالولايات المتحدة

في جزيرة أواهو، تشتهر بلقب الشلال المقلوب، حيث تهب رياح تجارية قوية تتحدى تدفق الماء، فتدفعه صعودا على جدار الشلال أثناء مواسم الرياح الشديدة.

شلالات في غات – الهند

في جبال الغات الغربية الهندية، خاصة أثناء موسم الرياح الموسمية، تظهر بعض الشلالات الماء وكأنه يصعد للأعلى نتيجة الرياح الموسمية المعاكسة.

أستراليا وأماكن أخرى

رصدت ظاهرة مماثلة في أستراليا وكذلك في بعض المواقع بولاية يوتا الأمريكية، حيث تساعد الرياح القوية على دفع الدفق المائي للأعلى مؤقتا.

هل تتحدى الظاهرة قوانين الفيزياء؟

بالرغم من أن المشهد يبدو وكأن الماء يتحدى الجاذبية، إلا أن الفيزياء لا تلغى هنا؛ بل يتواجد تفسير علمي بسيط، الرياح الشديدة تغير مسار سقوط الماء.

ما نراه في هذه الشلالات هو تأثير ظاهرة طبيعية مؤقتة تعتمد على قوة الرياح وليس على أي تغيير في قوة الجاذبية نفسها.

اقرأ أيضا:

من الضحك إلى الشماتة.. لماذا يجذب برنامج رامز جلال الجمهور كل موسم؟

احذر.. علامات إذا ظهرت عليك في رمضان تدل على سرطان الكبد

انتبه في رمضان.. آلام الظهر مؤشر على الإصابة بمرض قاتل صامت

انتبه في رمضان.. علامات خفية تدل على انسداد شرايين الساق

سلي صيامك.. كيف ينام الطيارون خلال الرحلات الطويلة؟

الشلالات المقلوبة قصة الشلالات المقلوبة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعائد 17.75%.. هل ينافس "سند المواطن" شهادات البنوك؟
أخبار البنوك

بعائد 17.75%.. هل ينافس "سند المواطن" شهادات البنوك؟
"ليه البنت ما ينفعش تستقل عن أهلها خوفًا من كلام الناس؟".. علي جمعة يواجه
جنة الصائم

"ليه البنت ما ينفعش تستقل عن أهلها خوفًا من كلام الناس؟".. علي جمعة يواجه
سحل وضرب في الطريق .. لعنة الميراث تشعل صراع بين عامل ووالدته بدسوق
حوادث وقضايا

سحل وضرب في الطريق .. لعنة الميراث تشعل صراع بين عامل ووالدته بدسوق
"عملت مفاجأة".. أول تعليق من غادة عبد الرازق على ظهورها في "رامز ليفل الوحش"
دراما و تليفزيون

"عملت مفاجأة".. أول تعليق من غادة عبد الرازق على ظهورها في "رامز ليفل الوحش"
مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين بانفجار جسم غريب بالسويس
أخبار المحافظات

مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين بانفجار جسم غريب بالسويس

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بعد قفزته 200 جنيه بالأمس.. هل تواصل أسعار الذهب الارتفاع؟ الشعبة تجيب
عائد شهري ثابت.. كل ما تريد معرفته عن "سند المواطن" بعد طرحها اليوم
موعد صرف معاشات شهر مارس بماكينات الصراف الآلي والبريد
حقيقة مواسير التبريد.. ما سر برودة أرضيات الحرم المكي الشريف؟
تحديث الطقس.. تدفق للسحب وفرص أمطار على هذه المناطق
بعد ظهور تشققات وهبوط.. هل أصبح سد النهضة قنبلة موقوتة لدول المصب؟