سحل وضرب في الطريق .. لعنة الميراث تشعل صراع بين عامل ووالدته بدسوق

كتب : رمضان يونس

09:08 م 22/02/2026

فيديو دسوق

كشفت أجهزة الأمن العام بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على سيدة بالضرب بالأيدي بكفر الشيخ.

تحريات أجهزة الأمن أكدت بالفحص، عدم ورود بلاغات في هذا الشأن، و أمكن تحديد السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو ربة منزل مقيمة بدائرة مركز شرطة دسوق، و بسؤالها قررت تضررها من "نجلها صديقه"، لقيامهما بالتعدى عليها بالضرب وإحداث إصابتها بكدمات متفرقة لخلافات بينها ونجلها حول الميراث.

عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطهما عاملان مقيمان بدائرة المركز، و بمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الأسباب.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

