بعد المبيعات القياسية.. تعرف على سيارات MG الجديدة المتاحة في مصر

سعرها أقل من 715 ألف جنيه.. تعرف على أرخص كروس أوفر زيرو في مصر

أرك فوكس T5 الجديدة تنافس ديبال S05 بعد تخفيض 150 ألف جنيه

تبدأ من 1.155 مليون جنيه.. أسعار ومواصفات جيتور داشينج 2026 في مصر

أرخص سيارة مستوردة في مصر بـ670 ألف جنيه وضمان مليون كم.. تعرف عليها

أعلنت مجموعة المنصور للسيارات، الوكيل المحلي الحصري لعلامة "إم جي" MG التجارية في مصر، عن تحقيق رقم جديد في مبيعات السيارات المستوردة (CBU) خلال عام 2025 الماضي.

وبحسب المعلن، استطاعت شركة إم جي الصينية في مصر بيع نحو 16.600 سيارة مختلفة السعات والأنماط، مسجلة حضورها كإحدى أسرع العلامات نموًا في السوق المصري.

وسجلت "إم جي" حصة سوقية بلغت 12.3% من إجمالي سوق السيارات المستوردة، البالغ 150,371 سيارة، محققة نموًا سنويًا بنسبة 118% مقارنة بعام 2024، كما ارتفعت الحصة السوقية العامة للعلامة من 7.9% إلى 8.7%..

ومع تحقيقها مبيعات قياسية يبحث العديد من المقبلين على الشراء في السوق المصري، عن طرازات إم جي الجديدة المتاحة بالسوق المصري خلال شهر فبراير الجاري.

ونستعرض من خلال التقرير التالي سيارات إم جي في مصر:

إم جي 5

تقدم إم جي 5 موديل 2026 خلال شهر فبراير 2026 الجاري بفئتين تبدأ من 799.990 جنيه للفئة الأولى، وفئة LUXURY سعرها 899.990 جنيه.

إم جي gt

تقدم إم جي gt بفئتين من التجهيزات بسعر رسمي يبدأ من 999 ألف و990 جنيه، والفئة الأعلى مقابل مليون و50 ألف جنيه.

إم جي RX5 بلس

تقدم إم جي RX5 بلس موديل 2026 بفئة واحدة من التجهيزات بسعر رسمي مليون 380 ألف جنيه.

إم جي ZS

تقدم إم جي ZS موديل 2025 بثلاث فئات وأسعارها تبدأ من 930.000 جنيه للفئة الأولي، والفئة الثانية مليون 50 ألف جنيه.

إم جي 7

تقدم إم جي7 السيدان الجديدة بفئتين من التجهيزات تبدأ من مليون 590 ألف جنيه للفئة الأولى، و مليون 690 ألف جنيه للفئة الثانية.

MG 4

تقدم إم جي 4 EV موديل 2024 الجديدة بفئتين بسعر رسمي يبدأ من مليون 200 ألف جنيه، والفئة الثانية مليون 400 ألف جنيه.

MG one

تتوفر إم جي MG1 موديل 2025 في السوق المصري بفئة وحيدة سعرها الرسمي بسعر رسمي يبدأ من مليون 299 ألف جنيه.

إم جي HS

تتوفر HS في السوق المصري الجديدة بسعر يبدأ من مليون و450 ألف جنيه للفئة Luxury، ومليون و575 ألف جنيه للفئة HEV هايبرد.

إم جي G50 Plus

تقدم إم جي G50 Plus الجديدة بفئة واحدة مقابل مليون و230 ألف جنيه.

إم جي Cyberster

تقدم إم جي Cyberster الجديدة موديل 2026 بفئة واحدة من التجهيزات بسعر رسمي مليونين و750 ألف جنيه.

اقرأ أيضًا:

فيراري تعيد إحياء أسطورة Testarossa بقوة 1050 حصان وسعر يبدأ من 450 ألف يورو

في رمضان: سيارات جيتور متاحة بمقدم يبدأ من 50% وتقسيط بدون فوائد

بي واي دي Dolphin Surf ضد أرك فوكس T1.. منافسة كهربائية بفارق 5 آلاف جنيه