كان بيشرح للأجانب.. ضبط مرشد سياحي لقيامة بالرسم على الآثار بالجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط مرشد سياحي، لقيامه بالرسم على جدار أحد الآثار بالجيزة.

جاء ذلك في إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي؛ تضمن قيام مرشد سياحي بالرسم على جدار أحد الآثار بغرض الشرح لمجموعة من السائحين بالجيزة.

المرشد قام بالرسم على الكساء الخارجي لأحد الأهرامات

وبالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة سياحة سقارة من مفتش آثار بالمنطقة المشار إليها، بقيام مرشد سياحي "الظاهر بمقطع الفيديو"، مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، بإتلاف أثر لقيامه بالرسم على الكساء الخارجي لأحد الأهرامات بغرض الشرح لمجموعة من السائحين كانوا برفقته، وأضاف بأنه تم إزالة الرسومات بمعرفة الجهات المختصة.

أمكن ضبط المشكو في حقه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

اقرأ أيضًا:

ضربوا بعض قدام ماكينة ATM.. الداخلية تكشف كواليس خناقة أول يوم رمضان

5 اتهامات تلاحق رجل أعمال التجمع في واقعة "فرد الأمن" والجاني: بينا خلافات

النيابة العامة تُحيل المتهم بضرب فرد أمن كمبوند التجمع للمحاكمة



