إعلان

كان بيشرح للأجانب.. ضبط مرشد سياحي لقيامة بالرسم على الآثار بالجيزة

كتب : علاء عمران

11:12 م 22/02/2026

صورة للواقعة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط مرشد سياحي، لقيامه بالرسم على جدار أحد الآثار بالجيزة.

جاء ذلك في إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي؛ تضمن قيام مرشد سياحي بالرسم على جدار أحد الآثار بغرض الشرح لمجموعة من السائحين بالجيزة.

المرشد قام بالرسم على الكساء الخارجي لأحد الأهرامات

وبالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة سياحة سقارة من مفتش آثار بالمنطقة المشار إليها، بقيام مرشد سياحي "الظاهر بمقطع الفيديو"، مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، بإتلاف أثر لقيامه بالرسم على الكساء الخارجي لأحد الأهرامات بغرض الشرح لمجموعة من السائحين كانوا برفقته، وأضاف بأنه تم إزالة الرسومات بمعرفة الجهات المختصة.

أمكن ضبط المشكو في حقه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

اقرأ أيضًا:

ضربوا بعض قدام ماكينة ATM.. الداخلية تكشف كواليس خناقة أول يوم رمضان

5 اتهامات تلاحق رجل أعمال التجمع في واقعة "فرد الأمن" والجاني: بينا خلافات

النيابة العامة تُحيل المتهم بضرب فرد أمن كمبوند التجمع للمحاكمة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية مرشد سياحي الأهرامات آثار الجيزة السائحين

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"ليه البنت ما ينفعش تستقل عن أهلها خوفًا من كلام الناس؟".. علي جمعة يواجه
جنة الصائم

"ليه البنت ما ينفعش تستقل عن أهلها خوفًا من كلام الناس؟".. علي جمعة يواجه
"عملت مفاجأة".. أول تعليق من غادة عبد الرازق على ظهورها في "رامز ليفل الوحش"
دراما و تليفزيون

"عملت مفاجأة".. أول تعليق من غادة عبد الرازق على ظهورها في "رامز ليفل الوحش"
"على أسوار الأهرامات".. صورة محمد صلاح ومرموش تلفت الأنظار
رياضة عربية وعالمية

"على أسوار الأهرامات".. صورة محمد صلاح ومرموش تلفت الأنظار
للمقبلين على أداء العمرة.. خطوات استخراج تصريح السفر والأوراق المطلوبة
حوادث وقضايا

للمقبلين على أداء العمرة.. خطوات استخراج تصريح السفر والأوراق المطلوبة
أثناء أذان المغرب.. 10 صور من إفطار مصطفي محمد ولاعبى نانت في مباراة لوهافر
أخبار وتقارير

أثناء أذان المغرب.. 10 صور من إفطار مصطفي محمد ولاعبى نانت في مباراة لوهافر

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

طقس خامس أيام رمضان.. تحذير من حالة عدم استقرار وأمطار تصل القاهرة
موعد صرف معاشات شهر مارس بماكينات الصراف الآلي والبريد