مرسيدس تطلق CLA 250 الكهربائية بمدى يصل إلى 674 كلم
كتب : مصراوي
شتوتجارت - (د ب أ):
أعلنت شركة مرسيدس عن إطلاق سيارتها الكهربائية CLA 250 الجديدة، التي تنتمي إلى فئة الصالون الأنيقة.
وأوضحت الشركة الألمانية، أن سيارتها CLA 250 الجديدة تعتمد على سواعد محرك كهربائي بقوة 200 كيلووات/272 حصان، والذي تتضافر جهوده مع نظام الدفع الخلفي.
وتتوفر للسيارة الكهربائية CLA 250 الجديدة بطارية بسعة 71 كيلووات/ساعة، والتي توفر مدى قيادة يصل إلى 674 كلم، ويمكن شحنها بقدرة حتى 250 كيلووات.
وبذلك تحتل السيارة CLA 250 الجديدة موقعا وسطا بين الموديل الأساسي CLA 200 المزود ببطارية بسعة 58 كيلووات/ساعة ومدى قيادة يبلغ 540 كلم والموديل CLA 250+ المزود ببطارية بسعة 85 كيلووات/ساعة ومدى قيادة يبلغ نحو 800 كلم.