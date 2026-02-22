إعلان

17 مصابًا في انقلاب ميكروباص على الطريق الدائري بالمنيا

كتب : جمال محمد

11:21 م 22/02/2026

أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

المنيا - جمال محمد:

شهد الطريق الدائري بمركز ملوي جنوب محافظة المنيا، مساء اليوم الأحد، انقلاب ميكروباص، مما أسفر عن إصابة 17 شخصًا بكسور وجروح متفرقة.

سرعة زائدة وراء الحادث

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطارًا بوقوع الحادث، وانتقلت على الفور سيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة لنقل المصابين.

وأوضحت التحريات الأولية أن سبب الحادث يعود إلى السرعة الزائدة، ما أدى إلى انقلاب الميكروباص وإصابة جميع ركابه، وجميعهم من سكان مركز ملوي.

نقل المصابين والتحقيق بالواقعة

جرى نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج، كما تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حادث سير انقلاب ميكروباص دائري المنيا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين بانفجار جسم غريب بالسويس
أخبار المحافظات

مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين بانفجار جسم غريب بالسويس
"عملت مفاجأة".. أول تعليق من غادة عبد الرازق على ظهورها في "رامز ليفل الوحش"
دراما و تليفزيون

"عملت مفاجأة".. أول تعليق من غادة عبد الرازق على ظهورها في "رامز ليفل الوحش"
النيابة تفرِج عن 28 متهمًا محبوسين احتياطيًا
حوادث وقضايا

النيابة تفرِج عن 28 متهمًا محبوسين احتياطيًا
لماذا تبقى يداك وقدماك باردتين رغم الجوارب؟.. اعرف السبب
نصائح طبية

لماذا تبقى يداك وقدماك باردتين رغم الجوارب؟.. اعرف السبب
متحدث الوزراء: التعديات على الأراضي الزراعية أولوية قومية في تقييم أداء
أخبار مصر

متحدث الوزراء: التعديات على الأراضي الزراعية أولوية قومية في تقييم أداء

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

طقس خامس أيام رمضان.. تحذير من حالة عدم استقرار وأمطار تصل القاهرة
موعد صرف معاشات شهر مارس بماكينات الصراف الآلي والبريد