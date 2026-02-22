المنيا - جمال محمد:

شهد الطريق الدائري بمركز ملوي جنوب محافظة المنيا، مساء اليوم الأحد، انقلاب ميكروباص، مما أسفر عن إصابة 17 شخصًا بكسور وجروح متفرقة.

سرعة زائدة وراء الحادث

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطارًا بوقوع الحادث، وانتقلت على الفور سيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة لنقل المصابين.

وأوضحت التحريات الأولية أن سبب الحادث يعود إلى السرعة الزائدة، ما أدى إلى انقلاب الميكروباص وإصابة جميع ركابه، وجميعهم من سكان مركز ملوي.

نقل المصابين والتحقيق بالواقعة

جرى نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج، كما تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث.