مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين بانفجار جسم غريب بالسويس

كتب : حسام الدين أحمد

06:36 م 22/02/2026

سيارة اسعاف - ارشيفية

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 3 آخرون في حادث انفجار جسم غريب بحي الجناين شمال السويس، وتم نقل المصابين إلى مجمع السويس الطبي لتلقي العلاج.

بلاغ الإسعاف وتحرك عاجل

تلقت إسعاف السويس بلاغًا يفيد وقوع مصابين نتيجة انفجار في القطاع الريفي بالسويس، فوجه الدكتور مينا فوزي مدير الإسعاف سيارتين من أقرب نقطة ارتكاز إلى موقع البلاغ.

وأظهرت المعاينة أن الإصابات نتجت عن انفجار جسم غريب عثر عليه المصابون في قرية "جبلاية الحطابة"، ما أسفر عن وفاة شخصين وإصابة 3 آخرين، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج الطارئ.

تدخل فرق المفرقعات والجيش

وانتقلت فرقة المفرقعات إلى موقع الحادث، بالتنسيق مع سرية الإنزالات بالجيش الثالث الميداني، حيث تجري أعمال مسح بالمنطقة للتأكد من عدم وجود أجسام أخرى ورفع آثار الجسم المنفجر، لضمان سلامة الأهالي في القطاع الريفي.

