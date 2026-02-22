أرخص سيارة مستوردة في مصر بـ670 ألف جنيه وضمان مليون كم.. تعرف عليها

بعد المبيعات القياسية.. تعرف على سيارات MG الجديدة المتاحة في مصر

تقدم شركة دايموند موتورز للتجارة، الوكيل المحلي الحصري لعلامة ميتسوبيشي اليابانية في مصر، السيارة ميتسوبيشي أتراج السيدان الصغيرة كأرخص سيارة مستوردة بالسوق المصري خلال شهر فبراير 2026 الجاري.

تباع ميتسوبيشي أتراج الجديدة في السوق المصري بفئة واحدة سعرها الرسمي 670.000 جنيه، بالإضافة إلى صيانة مجانية لمدة 3 سنوات أو 60.000 كم، وضمان مليون كم أو حتى 5 سنوات.

في التقرير التالي مواصفات ميتسوبيشي أتراج المتاحة بمصر:

تعتمد ميتسوبيشي أتراج الجديدة على محرك 3 سلندر سعة 1200 سي سي بقوة 76 حصان، عزم أقصى 100 نيوتن. متر عند 4000 لفة بالدقيقة، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي.

تأتي ميتسوبيشي أتراج بطول 4.305 مم، عرض 1.670 مم، أما قاعدة العجلات تأتي بطول 2.550 مم، تقدم بعجلات رياضية قياس 15 بوصة.

تقدم أتراج بباقة أمان وأنظمة مساعدة تشمل وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS ، توزيع اليكتروني للفرامل EBD ، برنامج التحكم في الثبات ESP، حساسات ركن خلفية.

مقصورة أتراج الجديدة، تقدم بشاشة تعمل باللمس قياس 7 بوصة يمكن توصيلها بالأجهزة الذكية لاسلكيا – بلوتوث، كما تدعم توصيل الهواتف عبر التطبيقات الذكية أبل كار بلاي وأندرويد أوتو تكييف هواء أوتوماتيكي، تشغيل وإيقاف المحرك بضغطة زر.

