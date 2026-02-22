إعلان

بالأسماء.. 17 مصابًا في حادث "دائري ملوي"

كتب : جمال محمد

11:22 م 22/02/2026 تعديل في 11:23 م
  عرض 2 صورة
  • عرض 2 صورة
    انقلاب ميكروباص بالمنيا

المنيا - جمال محمد:

حصل مصراوي على قائمة أسماء مصابي حادث المنيا.

وقع الحادث مساء الأحد على الطريق الدائري بمركز ملوي، وأسفر عن إصابة 17 شخصًا بينهم 6 سيدات، جميعهم من مقيمي مركز ملوي.

قائمة المصابين والأطفال

ضمت القائمة محمد مصطفى نصر وشقيقيه يوسف وحمزة. أصيب أيضًا إيهاب عاطف طه وحسام ياسر فضل. شملت الإصابات محمد طه عبدالحميد وأحمد سداد عبدالهادي. أصيب الطفلان ريان أحمد سداد وأنس محمد أحمد. تعرض للإصابة مالك محمد أحمد وشيرين محمد مختار. ضمت القائمة فاطمة عوض فاهيم ونجوى طه عبدالحميد. أصيبت مرزوقة حسني فرغلي وجنى علي حسن. شملت القائمة عمر نجاح ناجي ومروة طه عبدالحميد.

السرعة الزائدة والإجراءات

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارًا بوقوع الحادث، ودفعت المديرية بعدد من سيارات الإسعاف لموقع البلاغ.

كشفت التحريات الأولية سبب وقوع الحادث. نتج الانقلاب عن السرعة الزائدة للسائق، فيما تنوعت الإصابات بين كسور وجروح متفرقة بالجسم.

نُقل المصابون إلى مستشفى ملوي التخصصي، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

