تبدأ من 1.155 مليون جنيه.. أسعار ومواصفات جيتور داشينج 2026 في مصر

بعد المبيعات القياسية.. تعرف على سيارات MG الجديدة المتاحة في مصر

سعرها أقل من 715 ألف جنيه.. تعرف على أرخص كروس أوفر زيرو في مصر

أرك فوكس T5 الجديدة تنافس ديبال S05 بعد تخفيض 150 ألف جنيه

أرخص سيارة مستوردة في مصر بـ670 ألف جنيه وضمان مليون كم.. تعرف عليها

كتب - محمد جمال:

تقدم مجموعة قصراوي جروب، الوكيل الحصري لعلامة جيتور بمصر، السيارة جيتور داشينج 2026 بثلاث فئات من التجهيزات خلال شهر فبراير الجاري.

وتقدم جيتور داشينج في السوق المصري بثلاث فئات بسعر رسمي يبدأ من 1,155,000 جنيه للفئة Comfort، والفئة Luxury موديل 2026 بسعر 1,250,000 جنيه، والفئة Luxury موديل 2026 بسعر 1,415,000 جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات داشينج الجديدة:

تقدم جيتور داشينج الجديدة بمحرك 4 سلندر، سعته 1500 CC تربو بقوة 156 حصان، وعزم اقصى للدوران يبلغ 230 نيوتن/متر، مع سرعة قصوى تصل إلى 180 كيلومتر في الساعة، و بناقل سرعات اوتوماتيكي طراز DCT WET، يعمل بتقنية الدفع الامامي للعجلات.

تأتي داشينج الجديدة بطول 4590 مم، وعرض 1900 مم، وارتفاع 1685 مم، وخزان وقود سعة 57 لتر، وعجلات بطول 2720 مم.

تأتي جيتور داشينج بمنظومة أمان متكاملة لحماية راكبيها في مقدمتها فرامل ABS وEBD ومساعد الفرامل EBA والتحكم في الجر والتحكم الالكتروني في الثبات ووسائد هوائية أمامية وجانبية للسائق والراكب الأمامي.

كما يتوفر بالسيارة نظام مراقبة الضغط في الاطارات وحساسات ركن خلفية وقفل باب خلفي لسلامة الأطفال والتحكم في الانحدار ونظام وقوف السيارة الديناميكي DBF.

السيارة مزودة أيضًا بنظام تحذير من التصادم الجانبي وتحذير من الاصطدام الأمامي والخلفي والجانبي أثتاء تغيير المسار، مع خاصية كشف النقطة العمياء، وكاميرات محيطية 360 درجة، كما تحصل السيارة قياسياً على التحكم الإلكتروني في الثبات ESC والتحكم في الجر TCS مع مساعد التوازن أثناء صعود المرتفعات HC ونزول المنحدرات HDC.

تأتي داشينج من الداخل بمقاعد جلد وإمكانية تعديل مقعد السائق في 6 اتجاهات أوتوماتيكي والراكب الأمامي 4 اتجاهات يدوي وطي المقاعد الخلفية 4:6.

كما يتاح لها اضاءة أمامية وخلفية LED وشحن لاسلكي للهاتف ولوحة قيادة مرنة وشاشة 12.8 بوصة تعمل باللمس و5 USB ولمسات مضيئة للباب وبلوتووث ومثبت سرعة ومسند الرأس في المقعد الأوسط.

اقرأ أيضًا:

بعد المبيعات القياسية.. تعرف على سيارات MG الجديدة المتاحة في مصر

سعرها أقل من 715 ألف جنيه.. تعرف على أرخص كروس أوفر زيرو في مصر

أرك فوكس T5 الجديدة تنافس ديبال S05 بعد تخفيض 150 ألف جنيه