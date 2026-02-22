أرك فوكس T5 الجديدة تنافس ديبال S05 بعد تخفيض 150 ألف جنيه

بعد المبيعات القياسية.. تعرف على سيارات MG الجديدة المتاحة في مصر

أعلنت شركة ألكان أوتو، الوكيل المحلي لعلامة أرك فوكس الكهربائية، تخفيض أسعار أرك فوكس ألفا T5 الجديدة بقيمة 150 ألف جنيه خلال شهر فبراير الجاري.

ومع تراجع أسعار T5 دخلت السيارة الصينية في منافسة قوية مع ديبال S05 الجديدة، بفارق 40 ألف جنيه بين السيارتين.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مقارنة تفصيلية بين السيارتين:

أبعاد أرك فوكس ألفا T5 وديبال S05

تأتي أرك فوكس ألفا T5 الكهربائية الجديدة بطول يبلغ 4690 مم، والعرض 1936 مم، والارتفاع 1650 مم، مع قاعدة عجلات طويلة نسبيًا تبلغ 2845 مم، وتستند السيارة إلى عجلات بقياس 19 بوصة أو 20 بوصة.

تأتي ديبال SO5 موديل 2026 بطول إجمالي 4620 ملم، وعرض 1900 ملم، وارتفاع 1600 ملم، مع قاعدة عجلات بطول 2880 ملم، وسعة تخزين خلفية تبلغ 464 لترًا، وخلوص أرضي 169 ملم.

تجهيزات أرك فوكس ألفا T5 وديبال S05

تأتي المقصورة الداخلية لأرك فوكس ألفا مميزة بفضل تجهيزاتها المتطورة وأبرزها شاشة مركزية عائمة بقياس 15.6 بوصة، تعمل بمعالج Qualcomm Snapdragon 8155، وتدعم التفاعل الصوتي الذكي، ما يسمح بالتحكم الكامل في مختلف وظائف السيارة عبر الأوامر الصوتية، كما تم تزويدها بنظام شحن مدمج على الرفرف الخلفي الأيسر يدعم الشحنين السريع والبطيء.

من الداخل، تقدم ديبال S05 بمقصورة ذات ألوان ثنائية مدعومة بلمسات من الكروم. وتأتي فتحات التكييف مخفية، بينما تسيطر شاشة التحكم المركزية الضخمة بقياس 15.4 بوصة، وتعتمد السيارة على نظام عرض المعلومات على الزجاج الأمامي HUD، كما جهزت السيارة بمعالج Qualcomm SA8155P المتطور.

محرك وأداء أرك فوكس ألفا T5 وديبال S05

تقدم ألفا T5 الكهربائية لأول مرة في مصر، وتتوفر بمحرك قوته 251 حصانًا، وعزم دوران 360 نيوتن/متر، وبطارية سعتها 65 كيلووات/ساعة تتيح مدى يصل إلى 520 كيلومترًا.

تتوفر ديبال SO5 بخيارين لمنظومة القوة، الخيار الأول هو النسخة الكهربائية المزودة بمحرك بقدرة 175 كيلوواط، مع 320 نيوتن وتوفر مدى قيادة يصل إلى 460 كيلومترًا، أما الخيار الثاني فهو نسخة المدى الممتد والتي تعتمد على محرك كهربائي بقدرة 160 كيلوواط، وتوفر مدى قيادة إجمالي يصل إلى 1059 كيلومترًا.

أسعار أرك فوكس ألفا T5 وديبال S05

تأتي أرك فوكس ألفا T5 الكهربائية في السوق المصري بفئتين بسعر رسمي يبدأ من مليون 450 ألف جنيه للفئة Air، والفئة الثانية Pro بسعر مليون و600 ألف جنيه.

تبدأ أسعار ديبال S05 الجديدة في السوق المصري من مليون و490.000 جنيه لنسخة المدى الممتد REEV ومليون 640.000 جنيه لنسخة BEV الكهربائية.

