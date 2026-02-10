خاص| إحالة المتهم بذبح "طفل المهندسين" للجنايات

قررت نيابة شمال الجيزة الكلية برئاسة المستشار أمير فتحي المحامي العام الأول، إحالة " كوافير حريمي" إلى محكمة الجنايات المختصة على خلفية اتهامه بذبح طفل داخل سوبر ماركت بالمهندسين في الواقعة المعروفة إعلاميًا بـ" طفل المهندسين".

ووجهت النيابة العامة للمتهم "محمود.م"، تهمة قتل الطفل المجني عليه "عبد الرحمن حازم"، عمدًا مع سبق الإصرار، وذلك بأن عقد العزم على إزهاق روحه إثر مشادة كلامية نشبت فيما بينهما.

وذكرت النيابة العامة أن المتهم أعد مُخططه الإجرامي سلاح أبيض (سكين)، وتوجه إلى المكان الذي أيقن تواجده فيه وما أن ظفر به حتى باعته بطعنات متتالية أسقطته أرضا إلا أنه لم يردعه ذلك، وتوالى في التعدي عليه، ثم أمسك برقبته ذابحا إياه للتأكد من مفارقته الحياة، فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته.

واستمعت النيابة العامة لأقوال "ر.ط" ــ أحد العاملين بالمحل موقع الجريمة ــ والذي أكد أنه أثناء تناوله الطعام رفقة المجنى عليه "عبد الرحمن" وآخرين، حضر إليهم الأخير المتهم (كوافيرجي) داخل السوبر ماركت و امثل له "عامل" إلا أنه قرر حاجته للمجنى عليه الطفل "عبد الرحمن"، وما أن حضر إليه الأخير. انهال عليه ضربًا بسلاح أبيض (سكين) أخرجه من بين طيات ملابسه.

وذكر العامل أن الطفل سقط مغشيًا على الأرض متأثرا بإصابته، موضحًا أن الطفل حاول الزحف بعيدا عن المتهم الذي يتعدى عليه، على إثرها هرع مسرعا للاستغاثة بوالد المجنى عليه "علاء"، لاخباره بما يحدث، وفور عودته تفاجأ بالطفل "عبد الرحمن"، غارقًا في دمائه داخل المحل، المتهم قد فر هاربا.

واطلعت النيابة العامة على التقرير الفني الخاص بتفريغ كاميرات المراقبة بمحل الجريمة، والذي أظهر المتهم "محمود"، لحظة دخوله للمحل، بدايةً من اشارته للمجنى عليه الطفل و حضوره إليه داخل المحل، من ثم إشهار سلاح أبيض "سكين" بعد إخراجه من طي ملابسه، و انهياله على المجني عليه بوابل طعنات وذبح الطفل للتأكد من وفاته، ثم هرب من موقع الجريمة.