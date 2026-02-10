من هو اللواء صلاح جمبلاط وزير الإنتاج الحربي الجديد؟

كتب - أحمد العش:

تضمن التعديل الوزاري الذي وافق عليه مجلس النواب في جلسته اليوم الثلاثاء، تكليف اللواء مهندس صلاح سليمان جمبلاط وزيرًا للإنتاج الحربي.

يتمتع وزير الإنتاج الحربي الجديد، بسجل مهني وعلمي حافل داخل منظومة الإنتاج الحربي، حيث شغل عددًا من المناصب القيادية المهمة بالهيئة القومية للإنتاج الحربي على مدار سنوات طويلة.

وتخرج الوزير الجديد في الدفعة 31 من الكلية الفنية العسكرية، وينتمي إلى سلاح الأسلحة والذخيرة، وحصل على بكالوريوس الهندسة الميكانيكية من الكلية الفنية العسكرية عام 1994، إلى جانب بكالوريوس العلوم العسكرية من الكلية ذاتها.

وواصل مسيرته الأكاديمية بالحصول على درجة الماجستير في الهندسة الميكانيكية من الكلية الفنية العسكرية عام 2001، إضافة إلى دبلومة في إدارة الجودة الشاملة، قبل أن ينال درجة الدكتوراه في الهندسة من الولايات المتحدة الأمريكية.

وشغل اللواء صلاح جمبلاط، على المستوى الوظيفي، منصب رئيس القطاعات الفنية بالهيئة القومية للإنتاج الحربي خلال الفترة من 2019 حتى 2023، ثم تولى رئاسة مجلس إدارة شركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة (مصنع 18 الحربي) خلال الفترة من 2023 حتى 2025.



وصدر قرار بتعيينه نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، في 27 أغسطس 2025، قبل أن يتولى اليوم الثلاثاء حقيبة وزارة الإنتاج الحربي.

وحصل وزير الإنتاج الحربي الجديد على عدد من الأوسمة والتكريمات، من بينها: نوط الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة، وميدالية 25 يناير، وميدالية 30 يونيو، تقديرًا لعطائه وجهوده خلال مسيرته العسكرية والمهنية.

للمزيد تابع تغطية مصراوي عن التعديل الوزاري