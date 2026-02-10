إعلان

من هو اللواء صلاح جمبلاط وزير الإنتاج الحربي الجديد؟

كتب : مصراوي

06:41 م 10/02/2026

اللواء مهندس صلاح سليمان جمبلاط

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب - أحمد العش:
تضمن التعديل الوزاري الذي وافق عليه مجلس النواب في جلسته اليوم الثلاثاء، تكليف اللواء مهندس صلاح سليمان جمبلاط وزيرًا للإنتاج الحربي.

يتمتع وزير الإنتاج الحربي الجديد، بسجل مهني وعلمي حافل داخل منظومة الإنتاج الحربي، حيث شغل عددًا من المناصب القيادية المهمة بالهيئة القومية للإنتاج الحربي على مدار سنوات طويلة.

وتخرج الوزير الجديد في الدفعة 31 من الكلية الفنية العسكرية، وينتمي إلى سلاح الأسلحة والذخيرة، وحصل على بكالوريوس الهندسة الميكانيكية من الكلية الفنية العسكرية عام 1994، إلى جانب بكالوريوس العلوم العسكرية من الكلية ذاتها.

وواصل مسيرته الأكاديمية بالحصول على درجة الماجستير في الهندسة الميكانيكية من الكلية الفنية العسكرية عام 2001، إضافة إلى دبلومة في إدارة الجودة الشاملة، قبل أن ينال درجة الدكتوراه في الهندسة من الولايات المتحدة الأمريكية.

وشغل اللواء صلاح جمبلاط، على المستوى الوظيفي، منصب رئيس القطاعات الفنية بالهيئة القومية للإنتاج الحربي خلال الفترة من 2019 حتى 2023، ثم تولى رئاسة مجلس إدارة شركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة (مصنع 18 الحربي) خلال الفترة من 2023 حتى 2025.


وصدر قرار بتعيينه نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، في 27 أغسطس 2025، قبل أن يتولى اليوم الثلاثاء حقيبة وزارة الإنتاج الحربي.

وحصل وزير الإنتاج الحربي الجديد على عدد من الأوسمة والتكريمات، من بينها: نوط الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة، وميدالية 25 يناير، وميدالية 30 يونيو، تقديرًا لعطائه وجهوده خلال مسيرته العسكرية والمهنية.

للمزيد تابع تغطية مصراوي عن التعديل الوزاري

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الإنتاج الحربي صلاح جمبلاط التعديل الوزاري

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بين الفوز والفاجعة.. لحظات الرعب داخل أتوبيس نادي الاتحاد السكندري
حوادث وقضايا

بين الفوز والفاجعة.. لحظات الرعب داخل أتوبيس نادي الاتحاد السكندري
8 تكليفات من الرئيس السيسي للحكومة الجديدة.. على رأسها تحسين الوضع الاقتصادي
أخبار مصر

8 تكليفات من الرئيس السيسي للحكومة الجديدة.. على رأسها تحسين الوضع الاقتصادي
بين الفوز والفاجعة.. لحظات الرعب داخل أتوبيس نادي الاتحاد السكندري
حوادث وقضايا

بين الفوز والفاجعة.. لحظات الرعب داخل أتوبيس نادي الاتحاد السكندري
ما أهم الملفات المطروحة على طاولة وزير الاتصالات الجديد؟ خبراء يجيبون
اقتصاد

ما أهم الملفات المطروحة على طاولة وزير الاتصالات الجديد؟ خبراء يجيبون
روج أسود وراس الأفعى.. تعرف على الخريطة الكاملة لبرامج و دراما رمضان على
مسرح و تليفزيون

روج أسود وراس الأفعى.. تعرف على الخريطة الكاملة لبرامج و دراما رمضان على

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ماذا حدث في التعديل الوزاري؟.. قراءة في "الفك والدمج"
رسميا.. التعديل الوزاري الجديد (قائمة بالأسماء)
دفاع الشاب المتهم بالتحرش بفتاة داخل أتوبيس يكشف حقيقة إخلاء سبيله
8 تكليفات من الرئيس السيسي للحكومة الجديدة.. على رأسها تحسين الوضع الاقتصادي