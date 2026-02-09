إعلان

خلال ساعات.. وكيل هيونداي يطلق IONIQ 9 الكهربائية لأول مرة بمصر

كتب : مصراوي

03:49 م 09/02/2026
تستعد مجموعة جي بي أوتو GB Auto، الوكيل المحلي الحصري لعلامة هيونداي التجارية في السوق المصري، إلى الكشف عن السيارة IONIQ 9 الكهربائية الجديدة كليًا لأول مرة بالسوق المحلي.

ومن المقرر أن يتم طرح IONIQ 9 الكهربائية في السوق المصري رسميًا مساء اليوم الاثنين،في حدث وصفه وكيل العلامة الكورية الجنوبية بأنه استثنائي ويقام في قلب موقع سقارة التاريخي، أحد مواقع التراث العالمي التابعة لليونسكو.

وعلى هامش حفل إطلاق السيارة الجديدة سيتم عرض جميع طرازات IONIQ بما في ذلك IONIQ 5 N، وIONIQ 6، وIONIQ 9، بطريقة مبتكرة.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات IONIQ 9 الكهربائية الجديدة

الأبعاد

تقدم Ioniq 9 الجديدة بطول 5.6 متر، بينما يبلغ طول قاعدة العجلات 3.13 متر، ما يوفر مكانا لـ3 صفوف جلوس، في حين تصل مساحة التخزين الخلفية إلى 1.323 لترا.

الدفع

وعلى صعيد الدفع، تعتمد السيارة Ioniq 9 الجديدة على سواعد محرك كهربائي بقوة 160 كيلووات/218 حصان أو محركين كهربائيين بقوة إجمالية تبلغ 320 كيلووات/436 حصان، فضل هذه القوة الكبيرة تنطلق السيارة Ioniq 9 الكهربائية بسرعة قصوى تبلغ 200 كلم/س.

وتتضافر جهود المحركات مع بطارية سعة 110 كيلووات ساعة، والتي توفر مدى سير يصل إلى 620 كلم، تم شحن البطارية بقدرة 250 كيلووات تقريبا بحيث يتم شحنها من 10 إلى 80% في غضون 24 دقيقة فقط.

أسعار السيارات سيارات هيونداي هيونداي Ioniq

