"مستريح السيارات" أمام الاقتصادية في اتهامه بغسل الأموال

كتب : أحمد عادل

08:57 م 10/02/2026 تعديل في 08:58 م

أمير الهلالي

حددت محكمة القاهرة الاقتصادية، جلسة 10 مارس المقبل، كأولى جلسات محاكمة رجل الأعمال أمير الهلالي المعروف إعلاميًا بـ"مستريح السيارات" في اتهامه بغسل الأموال.

وفي وقت سابق، قضت محكمة جنح التجمع الخامس، بمعاقبة محاكمة رجل الأعمال أمير الهلالي، المعروف إعلاميًا بـ"مستريح السيارات"، في إحدى قضايا النصب والاستيلاء على أموال المواطنين بزعم استيراد سيارات من الخارج بأسعار أقل من السوق، بالحبس سنتين مع الشغل وكفالة 300 ألف جنيه.

وادعى المحامي أحمد المليجي، دفاع عدد من ضحايا مستريح السيارات، بمبلغ 500 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت ضد رجل الأعمال أمير الهلالي، في اتهامه بالنصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين بزعم استيراد سيارات من الخارج بأسعار أقل من السوق.

وطالب المليجي باستجواب المتهم ومناقشته، ومواجهته بكافة الأوراق والمستندات الرسمية الصادرة عنه، بعد إنكاره الاتهامات المنسوبة إليه.

