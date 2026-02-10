فاكهة الرياضيين الأولى.. متى يكون الموز أكثر فائدة للتمرين؟

يعتبر الموز من الفواكه المفضلة للرياضيين، لما يتميز به من سهولة في الهضم وغنى بالعناصر الغذائية الضرورية للطاقة والعضلات.

تناول الموز قبل التمرين

وفقا لموقع هيلث لاين، ينصح خبراء التغذية بتناول موزة واحدة قبل التمرين بحوالي 30 إلى 60 دقيقة، حيث:

-تمنح الجسم طاقة سريعة وسهلة الهضم.

-تساعد على زيادة القدرة على التحمل وأداء التمرين بكفاءة أكبر.

الموز بعد التمرين

بينما يساعد تناول الموز بعد ممارسة الرياضة على:

-تسريع الشفاء العضلي بفضل محتواه من الكربوهيدرات والمياه.

-تنشيط إفراز الإنسولين الذي ينقل السكر من الدم إلى خلايا العضلات.

- الاستفادة المثلى من البروتين عند تناوله مع مصدر بروتين بعد التمرين، ما يدعم نمو العضلات واستعادتها.

اختيار التوقيت حسب الهدف

-قبل التمرين: إذا كان هدفك الطاقة والنشاط أثناء ممارسة الرياضة.

- بعد التمرين: إذا كان الهدف هو تقليل الالتهاب وتسريع تعافي العضلات.

اقرأ أيضا:

احذرها.. طريقة شائعة في طهي السمك ترفع خطر السرطان

لا تفعله مجددا.. خطأ شائع عند غلي اللبن يفقده قيمته الغذائية

لحمايته من العفن.. 6 نصائح سحرية لتخزين الأرز قبل رمضان

علامة خفية تدل على الإصابة بأمراض الكبد والكلى والغدة الدرقية

8 أطعمة تقلل الالتهاب وتقوي المناعة.. احرص على تناولها