إعلان

رسميًا.. هيونداي IONIQ 9 الكهربائية أحدث سيارة في مصر (أسعار ومواصفات)

كتب : مصراوي

03:41 م 10/02/2026
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    هيونداي IONIQ 9 الكهربائية الجديدة
  • عرض 10 صورة
    هيونداي IONIQ 9 الكهربائية الجديدة
  • عرض 10 صورة
    هيونداي IONIQ 9 الكهربائية الجديدة
  • عرض 10 صورة
    هيونداي IONIQ 9 الكهربائية الجديدة
  • عرض 10 صورة
    هيونداي IONIQ 9 الكهربائية الجديدة
  • عرض 10 صورة
    هيونداي IONIQ 9 الكهربائية الجديدة
  • عرض 10 صورة
    هيونداي IONIQ 9 الكهربائية الجديدة
  • عرض 10 صورة
    هيونداي IONIQ 9 الكهربائية الجديدة
  • عرض 10 صورة
    هيونداي IONIQ 9 الكهربائية الجديدة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تغطية - محمد جمال:

أطلقت مجموعة جي بي أوتو GB Auto، الوكيل المحلي الحصري لعلامة هيونداي التجارية في السوق المصري، السيارة IONIQ 9 الـSUV الرياضية الكهربائية الجديدة كليًا لأول مرة بالسوق المحلي.

وبحسب المعلن من الوكيل المحلي للعلامة الكورية الجنوبية، تقدم السيارة بثلاث فئات من التجهيزات بأسعار رسمية تبدأ من مليونين و750 ألف جنيه للفئة Connect، وثلاثة ملايين و100 ألف جنيه للفئة Extreme، وثلاثة ملايين و400 ألف جنيه للفئة Calligraphy الأعلى تجهيزًا.

تقدم Ioniq 9 الجديدة بطول 5.6 متر، بينما يبلغ طول قاعدة العجلات 3.13 متر، ما يوفر مكانا لـ3 صفوف جلوس، في حين تصل مساحة التخزين الخلفية إلى 1.323 لترا، وتعتمد على منصة E-GMP المعتمدة في سيارات هيونداي الكهربائية.

وعلى صعيد الدفع، تعتمد السيارة Ioniq 9 الجديدة على سواعد محرك كهربائي بقوة 160 كيلووات/218 حصان أو محركين كهربائيين بقوة إجمالية تبلغ 320 كيلووات/436 حصان، فضل هذه القوة الكبيرة تنطلق السيارة Ioniq 9 الكهربائية بسرعة قصوى تبلغ 200 كلم/س.

وتتضافر جهود المحركات مع بطارية سعة 110 كيلووات ساعة، والتي توفر مدى سير يصل إلى 620 كلم، تم شحن البطارية بقدرة 250 كيلووات تقريبا بحيث يتم شحنها من 10 إلى 80% في غضون 24 دقيقة فقط.

المقصورة الداخلية تعكس تصميمًا عصريًا وفاخرًا، مع شاشات بانورامية رقمية، إضاءة محيطة قابلة للتعديل، ومقاعد مريحة قابلة للتخصيص، بينما تتوفر خيارات المقاعد بستة أو سبعة مقاعد حسب الفئة.

تمتاز IONIQ 9 أيضًا بمجموعة من الأنظمة الذكية المتطورة التي تشمل نظم مساعدة السائق المتقدمة، وأنظمة أمان كثيرة، بالإضافة إلى مساعد ذكاء اصطناعي يعتمد على تقنيات حديثة للتحكم الصوتي في وظائف السيارة والملاحة، مما يعزز تجربة القيادة اليومية.

أسعار السيارات سيارات هيونداي هيونداي Ioniq 9 السيارات الكهربائية صناعة السيارات

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بين الفوز والفاجعة.. لحظات الرعب داخل أتوبيس نادي الاتحاد السكندري
حوادث وقضايا

بين الفوز والفاجعة.. لحظات الرعب داخل أتوبيس نادي الاتحاد السكندري
هل تؤثر عودة وزارة الإعلام على الهيئات الإعلامية؟.. صلاح فوزي يوضح
أخبار مصر

هل تؤثر عودة وزارة الإعلام على الهيئات الإعلامية؟.. صلاح فوزي يوضح
مسؤولان إسرائيليان: نتنياهو سيقدم لترامب معلومات استخباراتية بشأن إيران
شئون عربية و دولية

مسؤولان إسرائيليان: نتنياهو سيقدم لترامب معلومات استخباراتية بشأن إيران
ماذا حدث في التعديل الوزاري؟.. قراءة في "الفك والدمج"
أخبار مصر

ماذا حدث في التعديل الوزاري؟.. قراءة في "الفك والدمج"
تحذير لـ 3 أبراج في منتصف فبراير.. هل برجك منهم؟
علاقات

تحذير لـ 3 أبراج في منتصف فبراير.. هل برجك منهم؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ماذا حدث في التعديل الوزاري؟.. قراءة في "الفك والدمج"
رسميا.. التعديل الوزاري الجديد (قائمة بالأسماء)
دفاع الشاب المتهم بالتحرش بفتاة داخل أتوبيس يكشف حقيقة إخلاء سبيله
8 تكليفات من الرئيس السيسي للحكومة الجديدة.. على رأسها تحسين الوضع الاقتصادي