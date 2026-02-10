رسميًا.. هيونداي IONIQ 9 الكهربائية أحدث سيارة في مصر (أسعار ومواصفات)

تغطية - محمد جمال:

أطلقت مجموعة جي بي أوتو GB Auto، الوكيل المحلي الحصري لعلامة هيونداي التجارية في السوق المصري، السيارة IONIQ 9 الـSUV الرياضية الكهربائية الجديدة كليًا لأول مرة بالسوق المحلي.

وبحسب المعلن من الوكيل المحلي للعلامة الكورية الجنوبية، تقدم السيارة بثلاث فئات من التجهيزات بأسعار رسمية تبدأ من مليونين و750 ألف جنيه للفئة Connect، وثلاثة ملايين و100 ألف جنيه للفئة Extreme، وثلاثة ملايين و400 ألف جنيه للفئة Calligraphy الأعلى تجهيزًا.

تقدم Ioniq 9 الجديدة بطول 5.6 متر، بينما يبلغ طول قاعدة العجلات 3.13 متر، ما يوفر مكانا لـ3 صفوف جلوس، في حين تصل مساحة التخزين الخلفية إلى 1.323 لترا، وتعتمد على منصة E-GMP المعتمدة في سيارات هيونداي الكهربائية.

وعلى صعيد الدفع، تعتمد السيارة Ioniq 9 الجديدة على سواعد محرك كهربائي بقوة 160 كيلووات/218 حصان أو محركين كهربائيين بقوة إجمالية تبلغ 320 كيلووات/436 حصان، فضل هذه القوة الكبيرة تنطلق السيارة Ioniq 9 الكهربائية بسرعة قصوى تبلغ 200 كلم/س.

وتتضافر جهود المحركات مع بطارية سعة 110 كيلووات ساعة، والتي توفر مدى سير يصل إلى 620 كلم، تم شحن البطارية بقدرة 250 كيلووات تقريبا بحيث يتم شحنها من 10 إلى 80% في غضون 24 دقيقة فقط.

المقصورة الداخلية تعكس تصميمًا عصريًا وفاخرًا، مع شاشات بانورامية رقمية، إضاءة محيطة قابلة للتعديل، ومقاعد مريحة قابلة للتخصيص، بينما تتوفر خيارات المقاعد بستة أو سبعة مقاعد حسب الفئة.

تمتاز IONIQ 9 أيضًا بمجموعة من الأنظمة الذكية المتطورة التي تشمل نظم مساعدة السائق المتقدمة، وأنظمة أمان كثيرة، بالإضافة إلى مساعد ذكاء اصطناعي يعتمد على تقنيات حديثة للتحكم الصوتي في وظائف السيارة والملاحة، مما يعزز تجربة القيادة اليومية.