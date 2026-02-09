فيات تطلق سيارتها Qubo L العائلية الجديدة في الأسواق.. صور وتفاصيل

لأول مرة في مصر| الكشف عن سوإيست S09 الـ"Flagship" الجديدة (أسعار ومواصفات)

روما - (د ب أ):

أعلنت شركة فيات الإيطالية المتخصصة في صناعة وتطوير السيارات، عن إطلاق سيارتها Qubo L الجديدة، والتي تنتمي لفئة موديلات الفان العائلية.

نسختان

وأوضحت الشركة الإيطالية أن سيارتها Qubo L الجديدة تتوفر بنسخة خماسية المقاعد بطول .4.40 متر أو بنسخة سباعية المقاعد بطول 4.75 متر.

وتتميز نسخة السبعة مقاعد بوجود مقعدين قابلين للطي في الصف الثالث، ومع إمالة ظهر المقعد الأمامي يمكن نقل أغراض يصل طولها إلى 3 أمتار، ما يجعل السيارة عملية في الرحلات الكبيرة.

وعلى صعيد الدفع، تعتمد السيارة Qubo L الجديدة في البداية على سواعد محرك ديزل سعة 1.5لتر بقوة 74 كيلووات/100 حصان أو 96 كيلووات/130 حصان.

ويتم نقل القوة إلى العجلات الأمامية عبر ناقل حركة يدوي من 6 سرعات للنسخة 100 حصان أو ناقل أوتوماتيكي من 8 سرعات للنسخة 130 حصان.