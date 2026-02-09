ختام فعاليات النسخة الأولى من معرض مصر الدولي للسيارات "أوتومورو 2026"

اختتمت مساء الأحد، فعاليات النسخة الأولى من معرض مصر الدولي للسيارات "أوتومورو 2026"، والذي أقيم بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات في الفترة من 5 وحتى 8 فبراير الجاري.

وشهد "Automorrow" في نسخته الأولى زخمًا وإقبالًا جماهيريًا كبيرًا مدعومًا بمشاركة واسعة من شركات ووكلات العلامات التجارية في مصر، وكذا رعاية حكومية من وزارة الصناعة والنقل والذي تكلل بحضور نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الفريق كامل الوزير.

وتفقد الفريق كامل الوزير في اليوم الافتتاحي للمعرض أجنحة عدد من العارضين من مصنعي السيارات، واطلع على خطط العديد من الشركات لتعميق التصنيع المحلي، وشدد على دعم الدولة المصرية لمصنعي السيارات وتوطين الصناعة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

قال أحمد علام مدير عام «ART LINE ACG-ITF» – المؤسس والمنظم لـ «أوتومورو 2026» إن النجاحات التي تحققت بالدورة الأولى للمعرض إلى الاهتمام الحكومي والزحام الجماهيري والطرازات الجديدة؛ والتي وصفها بأضلاع مثلث النجاح التي وضعت «Automorrow» على قمة معارض السيارات في مصر.

ووعد علام جمهور معرض مصر الدولي للسيارات بدورة ثانية قوية عنوانها العروض الاستثنائية والسيارات الجديدة والتي يهتم بها راغبي شراء السيارات.

من جانبه كشف أحمد غزي مدير عام «ART LINE ACG-ITF» – المؤسس والمنظم لـ «أوتومورو 2026» أن النجاح الجماهيري لمعرض مصر الدولي للسيارات أنهى السنوات العجاف في ابتعاد الجمهور عن معارض السيارات ومنحها قبلة الحياة.

وأثني غزي على دعم الدولة للمعرض في دورته الأولى ممثلة في الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل؛ كما أشاد بالعروض والسيارات الجديدة التي قدموها العارضين ما أسهم في جذب الجماهير نحو المعرض.

وتعهد أحمد غزي بالسعي إلى تقديم كل ما هو جديد في عالم السيارات خلال الدورة الثانية من معرض مصر الدولي للسيارات «Automorrow»؛ إيمانًا من إدارة المعرض بتنشيط الاستثمار في قطاع المعارض ومبيعات سوق السيارات بمصر.

واستغل العديد من الشركات العارضة حالة الزخم التي أحدثها المعرض للكشف عن عدد من السيارات الجديدة خلال اليوم الأول للمعرض؛ كما أعلنت أيضًا عن عروض مغرية وتسهيلات تمويلية.

ومن جهة أخرى شهد معرض مصر الدولي للسيارات اهتمام كبير من الجهات الإعلامية والصحفية بفعاليات معرض «أوتومورو 2026»؛ من خلال التغطيات والنقل المباشر لكل كواليس وأخبار هذا الحدث الكبير الذي يجمع ما بين الجمهور من الراغبين في شراء السيارات وما بين شركات السيارات الوكلاء الرسميين.

يذكر أن معرض مصر الدولي للسيارات «أوتومورو 2026» استقبل الجمهور من عشاق السيارات الخميس الماضي؛ عقب زيارة الفريق كامل الوزير – نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل.

وشارك في المعرض نحو 26 شركة سيارات وعلامة تجارية مختلفة، إلى جانب شركة «شل» الراعي البلاتيني، وشركة "درايف فاينانس - Drive Finance" راعٍ بلاتيني والذراع التمويلي الرسمي للمعرض، بالإضافة إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية وبنك القاهرة.