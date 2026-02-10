لم يعلم الزوج المغدور أن رغبته في شحن بطارية هاتفه ستكون هي اللحظة الأخيرة التي تنبض فيها بطارية حياته. في مشهد لم تكن أقسى أفلام الدراما لتتخيله، تحولت غرفة نوم هادئة بمدينة 6 أكتوبر إلى ساحة معركة دموية، بطلتها "وصلة شحن" ونهايتها جثة غارقة في الدماء بسكين الزوجة.

البداية لم تكن خلافا على شرف أو مال، بل بدأت بمشادة كلامية عبثية بين سيدة وزوجها (بعقد عرفي). علت الأصوات وتوترت الأجواء، والسبب: "مين يشحن موبايله الأول؟".

خلاف بسيط قد يمر في أي منزل بضحكة أو تنازل، تحول في عقل الزوجة إلى معركة كرامة، ليتملكها شيطان الغضب في لحظة عمياء.

بينما كان الزوج يظن أن الخلاف انتهى عند حد الكلمات، كانت الزوجة ترسم نهاية مغايرة. انسحبت بهدوء مريب من غرفة النوم، واتجهت إلى المطبخ، ليس لتعد طعاماً أو شرابا بل استلت سكيناً حادا، وعادت بخطوات ثابتة وقلب تجمدت فيه المشاعر إلى حيث يرقد زوجها.

دون سابق إنذار، وعقب دخولها غرفة النوم، عاجلت الزوج بطعنات نافذة في جسده. لم تمنحه فرصة للاستغاثة أو الدفاع عن نفسه؛ سقط الزوج صريعا بين جدران الغرفة التي شهدت يوماً على ميثاقهما الغليظ، لتتحول أولوية الشحن إلى أولوية القتل.

لم يطل الوقت حتى حضرت الأجهزة الأمنية لمحل الواقعة. نجح ضباط مباحث قسم ثالث أكتوبر في محاصرة مسرح الجريمة وضبط المتهمة التي كانت لا تزال تحت تأثير الصدمة، وبحوزتها "سلاح الجريمة" الملطخ بدماء شريكها.

أمام العقيد إكرامي البطران مفتش مباحث فرقة حدائق أكتوبر، اعترفت المتهمة بتفاصيل الواقعة الصادمة، لتُحال إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.