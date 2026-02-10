إعلان

قراران لوزير الأوقاف بعد إجراء التعديل الوزاري

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

09:09 م 10/02/2026

الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف

أصدر الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، قرارين تنظيميين، بهدف دعم منظومة الشؤون المالية والإدارية بالوزارة والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، تطويرًا لآليات العمل المؤسسي، وتعزيز كفاءة الأداء الإداري والمالي.

يأتي ذلك بعد ساعات من موافقة مجلس النواب، على التعديل الوزاري بحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، التي احتفظ فيها وزير الأوقاف بمنصبه.

وجاء القرار الأول بندب علاء حلمي محمد مرعي، المدير العام للإدارة العامة للشؤون المالية بديوان عام وزارة الأوقاف، ندبًا كليًا للعمل بالإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية وأمانة اللجان بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.

فيما جاء القرار الثاني بتكليف محمد فاروق نجدي عبد العزيز، المدير العام للإدارة العامة للمتابعة والتقييم، بتسيير أعمال وظيفة رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية والفنية بديوان عام وزارة الأوقاف.

وتأتي هذه القرارات في إطار الحرص على ترسيخ الانضباط الإداري، وضمان انتظام واستمرارية العمل، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، بما يدعم رسالة وزارة الأوقاف الدعوية والمجتمعية، ويسهم في تحقيق أهدافها الاستراتيجية.

