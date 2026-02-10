رسميًا.. هيونداي IONIQ 9 الكهربائية أحدث سيارة في مصر (أسعار ومواصفات)

روسيلسهايم - (د ب أ):

أعلنت شركة أوبل عن إطلاق أيقونتها Astra المدمجة الجديدة نظير سعر يبدأ من 32 ألف و990 يورو (مليون و543 ألف جنيه مصري) تقريبًا، مع زيادة قدرها 1500 يورو للموديل الكومبي Sports Tourer.

وأوضحت الشركة الألمانية أن سيارتها Astra الجديدة تعتمد على سواعد محرك بنزين بتقنية الدفع الهجين المعتدل، والذي يولد قوة تبلغ 107 كيلووات/145 حصان.

وتشتمل باقة المحركات أيضا على محرك ديزل بقوة 96 كيلووات/130 حصان ومحرك هجين Plug-in بقوة 144 كيلووات/196 حصان.

نسخة كهربائية

كما تتوفر السيارة بنسخة كهربائية خالصة Astra Electric بقوة 115 كيلووات/156 حصان، مع بطارية بسعة 58 كيلووات/ساعة، والتي توفر مدى قيادة يصل إلى 454 كلم وفقا لمعيار WLTP1.

وعلى صعيد التجهيزات، تضمن فئة "Edition" الأساسية ميزات مثل عجلات معدنية قياس 16 بوصة ونظام معلومات وترفيه بشاشة لمسية ونظام تحكم آلي بالمناخ، بالإضافة إلى حساسات ركن أمامية وخلفية.

وتشمل المزايا الأخرى شعار أوبل المضيء في المقدمة ومقاعد Intelli القياسية حتى في الفئة الأساسية.